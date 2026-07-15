Ekonom med kunskap inom samhällsbyggnad.
Bemannia AB (Publ.) / Ekonomijobb / Tjörn Visa alla ekonomijobb i Tjörn
2026-07-15
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eller i hela Sverige
Här blir du ett viktigt ekonomiskt stöd till verksamheten och bidrar till välgrundade beslut. Varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker nu en ekonom till vår kund i Tjörn med start runt 14 september till och med 11 december. Det finns eventuellt möjlighet till förlängning. Arbetet sker under kontorstider 08-16.30 med möjlighet till flex och distansarbete. Rollens omfattning uppskattas till mellan 50 och 80%.
Dina arbetsuppgifter
Som ekonom stöttar du samhällsbyggnadsverksamheten och dess olika avdelningar i ekonomiska frågor. Du arbetar verksamhetsnära med budget, prognoser, uppföljning, bokslut och redovisning samt bidrar med analyser och ekonomiskt beslutsstöd. Rollen omfattar även ekonomisk uppföljning av investeringar och särredovisning, med särskilt fokus på verksamheter som vatten, avlopp och avfall.
Arbetsuppgifterna omfattar även:
Stödja samhällsbyggnadsverksamheten.
Stödja samtliga verksamheter.
Ansvara för budget, prognoser, uppföljning och bokslut.
Ta fram ekonomiska rapporter och beslutsunderlag.Publiceringsdatum2026-07-15Kvalifikationer
Erfarenhet av ekonomi inom samhällsbygnadsverksamhet.
Erfarenhet av kommunal ekonomi.
Erfarenhet inom redovisning, budget, uppföljning, prognos och bokslut.
Erfarenhet av program så som: Unit4/Agresso + Hypergene + Excel + i mindre omfattning fler andra system t.ex. EDP.
Erfarenhet av särredovisning, investeringar och komponentredovisning.
Erfarenhet av avfallsverksamhet samt vatten och avlopp.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 10/8 .
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Martin Bruzelius, martin.bruzelius@bemannia.se
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8072415-2102111". Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
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411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
10003754