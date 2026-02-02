Ekonom med inriktning systemförvaltning
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Lerums kommun söker nu en ekonom med inriktning systemförvaltning.
Tjänsten är placerad på den centrala ekonomienheten under verksamhetsområde ekonomi. På enheten arbetar tolv ekonomer, fem ekonomiassistenter, en systemförvaltare och en enhetschef. Ekonomienhetens ansvarsområde är att samordna och utveckla kommunens ekonomiska processer såsom redovisning, budget och ekonomisk rapportering. Vårt arbete präglas av helhetsperspektiv, analys, förenkling och enhetlighet och självklart god service! I vårt utvecklingsarbete fokuserar vi just nu på att öka graden av digitalisering och automatisering för att frigöra tid för analys och bidra till utvecklingen av kommunens verksamheter.
Din arbetsplats finns i fina lokaler i Kommunhuset, mitt i centrum vilket möjliggör mycket goda pendlingsmöjligheter. Lerums kommun värnar om en bra balans mellan privatliv och arbetsliv. Du erbjuds möjlighet att kunna arbeta på distans och flexibilitet att kunna styra arbetstiden enligt årsarbetstid utifrån vad som är bäst för verksamheten. Vi erbjuder förmåner såsom friskvård .Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
I rollen som ekonom är du en viktig del av ekonomienheten. Du har dels en stödjande och konsultativ roll i uppföljning, prognos, budget och bokslutsarbete, dels ansvar för andra vanligt förekommande uppgifter på en ekonomienhet såsom avstämningar och bokföring.
Tillsammans med enhetens andra ekonomer arbetar du för att utveckla ekonomrollen, skapa enhetliga rutiner, sprida kunskap och bidra till kommunens övergripande styrning och stöttar kommunens chefer inom ditt tilldelade område.
En central del av uppdraget är systemförvaltning och vidareutveckling av något av våra ekonomisystem, exempelvis Unit4 och Hypergene. Tillsammans med nuvarande systemförvaltare kommer du att identifiera behov, krav och önskemål, samt arbeta för att systemet används på ett effektivt och tillförlitligt sätt. Du deltar i eller leder projekt och utvecklingsinsatser och förväntas omvärldsbevaka och ta initiativ till förbättringar.
Vid sidan av arbetet med att vidareutveckla kommunens ekonomisystem kommer du att få stötta och vidareutveckla våra teams uppföljning och analysarbete gentemot kommunens utbildningssektor. Beroende på framtida behov och kommunens utveckling av systemförvaltningen kan även andra verksamheter vara aktuella att stötta.Kvalifikationer
Vi söker dig med stort engagemang för digitalisering och automatisering och som har en vilja att utveckla system som stödjer kommunens ekonomiska processer samtidigt som du arbetar med det nära chefsstödet.
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis med inriktning mot ekonomi, offentlig förvaltning eller IT - alternativt flerårig arbetslivserfarenhet inom ekonomi, som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser att du har erfarenhet av arbete som ekonom, controller alternativt som systemförvaltare. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har
* erfarenhet av ekonomi- och verksamhetssystem som till exempel Unit4 eller Hypergene
* arbetat inom offentlig sektor
* arbetat med komplexa affärssystem såsom ekonomi- eller beslutsstödsystem
* erfarenhet av att ge användarstöd, informera och lära ut.
* erfarenhet av att ha arbetat som ekonom mot utbildningssektorn i kommunal verksamhet
Du har ett intresse för ekonomi och system och trivs med att arbeta både enskilt och i grupp. Vi vill att du är nyfiken, gillar utmaningar och vill ta ett stort eget ansvar. Du är utvecklingsorienterad och har stark egen drivkraft. Du har en förmåga att se helheten och är strukturerad och analytisk med god kommunikativ förmåga. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra människor, är social och lyhörd med förmåga att skapa goda relationer. Du vågar ifrågasätta, tänka nytt och arbetar med ständiga förbättringar.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag . Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Vi kommer att göra urval löpande under ansökningstiden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
