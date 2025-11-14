Ekonom inom resursfördelning till Uddevalla
2025-11-14
Har du arbetat med att konstruera budget inom skola och söker efter ett kort uppdrag? Då kan denna tjänst passa dig!
Om uppdraget
Vi söker en självständig ekonom för ett kort uppdrag som startar omgående och pågår tills den 19 december 2025. Arbetet är på 100% och du arbetar under kontorstider vid kundens lokaler i Uddevalla. Det finns möjlighet till distansarbetePubliceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Vår kund i Uddevalla behöver revidera sin resursfördelningsmodell för grundbeloppet inom förskola och grundskola. Du kommer därmed arbeta med att konstruera budget och elevpengar. Arbetet sker framförallt i Raindance och Excel. Kvalifikationer
Erfarenhet av att se över grundbeloppets riktighet och storlek, samt revidera/upprätta och införa en ny resursfördelningsmodell inom kommunal verksamhet.
Erfarenhet av att utbilda/coacha existerande ekonomer inom ämnet.
Ska kunna arbeta självständigt och omgående med uppdraget i fråga.
Meriterande
Gedigen erfarenhet inom förskola och grundskola, samt ekonomi i kommunal regi.
Kunna arbeta under snabbt tempo och inom tight deadline.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 21 november 2025.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration.
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Kontakt
Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se +46721693000 Jobbnummer
9606380