Ekonom för kortare konsultuppdrag
Academic Work Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2026-01-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Är du en trygg ekonom som snabbt kan kliva in och stötta upp den dagliga ekonomifunktionen? Nu söker vi en interim ekonom för ett tidsbegränsat konsultuppdrag där du får ett tydligt operativt ansvar under en övergångsperiod.
OM TJÄNSTEN
Detta är ett interimsuppdrag på 2-3 månader via Academic Work, där du arbetar som konsult hos vår kund och rapporterar till ekonomichef. Uppdraget passar dig som är självgående, strukturerad och van vid att arbeta operativt i redovisningsprocesser med kort startsträcka.
Fokus ligger på att säkerställa korrekt och effektiv hantering av den löpande ekonomin, anställningen är som konsult via oss och vi önskar att själva anställa personen.
Du erbjuds
• Ett uppdrag med omgående start
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Som interim ekonom ansvarar du för den dagliga ekonomihanteringen och säkerställer att den löpande redovisningen fungerar korrekt under uppdragets gång. Du arbetar operativt och självständigt i nära samarbete med ekonomichef.
I rollen ingår bland annat att:
• Arbeta med löpande bokföring samt kund- och leverantörsreskontra
• Hantera fakturering, leverantörsfakturor och genomföra betalningar
• Utföra kontoavstämningar inför moms- och periodbokslut
• Säkerställa korrekt rapportering av moms, skatter och arbetsgivardeklaration
• Ta fram månadsrapporter samt ansvara för strukturerad arkivering av ekonomiskt underlag
VI SÖKER DIG SOM
• Har ekonomisk utbildning på gymnasial eller eftergymnasial nivå
• Har flerårig erfarenhet av arbete inom ekonomi/redovisning
• Är trygg i löpande bokföring och ekonomiska flöden
• Arbetar strukturerat, noggrant och självständigt
• Har hög integritet och god kommunikativ förmåga
• Trivs i en konsultroll där du snabbt sätter dig in i nya miljöer
• Talar och skriver svenska & engelska flytande
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av lönehantering och personaladministration
• Tidigare arbete med arbetsgivardeklarationer och kontakt med myndigheter
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117040". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9708464