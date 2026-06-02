Ekonom
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
På Institutionen för diagnostik och intervention forskar och undervisar vi inom nio olika ämnesområden i nära samarbete med de fyra Norrlandsregionerna. Vi har internationellt erkända forskningsmiljöer där bredden av ämnesområden möjliggör innovation och samarbete över gränser. De flesta av våra forskare och lärare arbetar kliniskt, och våra lokaler finns på regionsjukhusen i Östersund, Sunderbyn, Sundsvall och Umeå - mitt i verksamheten.
Vi söker nu en ekonom för en tillsvidare anställning på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Du blir en del av ett administrativt team som arbetar med ekonomi, HR, kommunikation och studieadministration.
I rollen som ekonom är du ett kvalificerat och rådgivande stöd till chefer och forskningsledare i ekonomiska frågor. Du ansvarar för att presentera ekonomirelaterade punkter vid institutionens möten och håller dig uppdaterad om aktuella riktlinjer från medicinska fakultetens och universitetets ekonomifunktioner.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
budgetarbete, prognoser och bokslut
redovisning av EU-projekt samt stöd vid ansökningar och uppstart av nya projekt
uppföljning och redovisning av forskningsprojekt och utbildningsekonomi
löpande ekonomiadministration såsom hantering av leverantörs- och kundfakturor
Även andra administrativa arbetsuppgifter kan förekomma.
Kompetenskrav
Vi söker dig som har relevant högskoleexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete i en större organisation, gärna inom universitet eller högskola. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska, och har goda kunskaper i Officepaketet.
Det är meriterande med god förståelse för de ekonomiska förutsättningarna som råder i samverkan mellan universitetet och Region Västerbotten. Erfarenhet av arbete med ALF-medel och kännedom om forskningsfinansiering ur både universitetets och regionens perspektiv är särskilt värdefullt, då dessa ekonomiska relationer ställer höga krav på analysförmåga och helhetssyn.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha förmåga att skapa tydliga och ändamålsenliga strukturer samt att förklara ekonomiska samband på ett pedagogiskt sätt. Du är analytisk, noggrann, utvecklingsorienterad och samarbetar väl. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar aktivt till institutionens utveckling. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Din ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev och vara inkommen senast xxx.
Här kan du läsa mer om institutionen för diagnostik och intervention: https://www.umu.se/institutionen-for-diagnostik-och-intervention/
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
901 87 UMEÅ
Umeå universitet, Medicinska fakulteten
