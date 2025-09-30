Ekonom
2025-09-30
Högskolan i Skövde är en central och ledande aktör för utbildning, forskning och samverkan som stödjer omställningen för en hållbar framtid - regionalt, nationellt och internationellt. Våra 10 000 studenter och 500 medarbetare skapar förutsättningar för samhällets digitala transformation och hållbar samhällsutveckling genom högkvalitativ utbildning och forskning inom valda områden. Välkommen till ett levande campus mitt i Skaraborg.
Är du ekonom och vill arbeta i en stimulerande miljö där utbildning och forskning står i fokus? Som ekonom vid Högskolan i Skövde blir du en del av Avdelningen för ekonomi, projekt- och innovationsstöd. Avdelningen består av 15 medarbetare och du kommer att ingå i ekonomiteamet, bestående av sju engagerade kollegor som tillsammans utgör det finansiella navet i en verksamhet med en omsättning på närmare en halv miljard kronor
På Högskolan i Skövde arbetar vi tillsammans, nära och tvärdisciplinärt för att skapa engagemang, kvalitet och resultat på ett levande campus. Vi tar gemensamt ansvar för arbetsuppgifter och arbetar mot verksamhetens mål. Högskolans förutsättningar skapar goda möjligheter till närhet och samarbete mellan institutioner, avdelningar, studenter, kollegor samt samarbetspartner.
Som ekonom hos oss får du en varierad och viktig roll. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i olika delar av organisationen. Dina arbetsuppgifter spänner från löpande redovisning och bokslutskontroller till budgetarbete, uppföljning och analyser. Du stöttar institutionsledning och forskargrupper i ekonomiska frågor och följer upp både anslag och externa forskningsmedel. Att upprätta projektbudgetar, redovisa till finansiärer och bidra med ekonomiskt underlag för beslut är en naturlig del av ditt arbete.
Du kommer också att vara delaktig i att utveckla våra processer, rutiner och riktlinjer för ekonomiarbetet vid högskolan. Tillsammans med dina kollegor på Avdelningen för ekonomi, projekt- och innovationsstöd, bidrar du till att skapa en stabil och effektiv ekonomihantering, samtidigt som vi arbetar för att förbättra och förenkla där det går. I arbetsuppgifterna ingår också att vara med och underhålla samt vidareutveckla våra ekonomisystem.
Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.
• examen på lägst kandidatnivå med inriktning mot ekonomi,
• kurser på högskolenivå i redovisning, motsvarande 30 hp, eller motsvarande kunskaper och erfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdiga,
• god samarbetsförmåga.
• god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
• Dokumenterad erfarenhet av allmänt ekonomiarbete, gärna inom offentlig verksamhet.
• Dokumenterad kunskap och erfarenhet av revision.
• Erfarenhet av ekonomiskt utvecklingsarbete.
• Erfarenhet av att arbeta i ekonomisystem eller andra databaserade system, samt god IT-vana.
• God analytisk förmåga, särskilt när det gäller numerisk information.
• Självständighet och initiativförmåga för att driva ditt arbete framåt.
• Noggrannhet och ett strukturerat arbetssätt i alla delar av ekonomiarbetet.
• Väl utvecklad kommunikativ och pedagogisk förmåga, som gör att du kan förklara ekonomiska processer, system och rutiner på ett tydligt och begripligt sätt för kollegor och andra intressenter.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av allmänt ekonomiarbete, gärna inom offentlig sektor samt självständighet och initiativförmåga att driva ditt arbete framåt.
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning. Högskolan kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Omfattning: 100 %
Sista ansökningsdatum: 24 oktober 2025
Diarienummer: Ref nr HS 2025/522
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kontaktuppgifter: Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Stefan Axelsson. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.
Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb
Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
• Personligt brev
• CV med personuppgifter, examina, övriga utbildningar, tidigare anställningar och annan relevant erfarenhet
• Intyg/betyg och övriga dokument som styrker din ansökan Ersättning
