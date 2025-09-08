Ekonom
2025-09-08
Vi söker nu en ekonom till Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
Vi erbjuder ett intressant jobb i en spännande miljö där du har goda möjligheter att vidareutveckla dig själv som person och din kompetens. Som medarbetare vid Linköpings universitet får du vara med och bidra till framtidens forskning och utbildning.
Om jobbet
Som ekonom vid institutionen ingår du tillsammans med controller, övriga ekonomer och samordnare/administratör i institutionens ekonomifunktion. Funktionen ansvarar för stöd i ekonomiska frågor på såväl institutions- som avdelningsnivå. En viktig och prioriterad uppgift är verksamhetsuppföljning genom kvalificerade prognoser och analyser.
Arbetet omfattar:
• att aktivt stödja avdelningschefer i deras roll som budgetansvariga
- ett nära samarbete med forskare vid ansökningar och redovisningar av externa projekt
- att upprätta budget och prognoser
- att upprätta bokslut och analyser
- löpande redovisning, administration och ekonomisk rapportering
Institutionen har ett stort antal forskningsprojekt, med såväl nationella som internationella finansiärer vilket gör att du som ekonom har en viktig roll i att bistå i samband med ansökningar samt ansvara för att projekten följs upp och redovisas enligt gällande regler och anvisningar. Du deltar aktivt i gruppens utvecklingsarbete i syfte att förbättra rutiner och processer samt ingår i universitetets nätverk för ekonomer.
Om dig
Vi söker dig som har ett självständigt förhållningssätt där du själv driver, stöttar och ger råd till berörda chefer och forskare. Detta nära samarbete ställer också krav på tydlighet, god samarbetsförmåga samt fallenhet för att skapa goda relationer. Det är av stor vikt att du känner dig trygg i din yrkesroll, har en god analytisk förmåga samt intresse för utvecklings- och kvalitetsarbete. Som person är du flexibel, strukturerad och ansvarskännande.
Vi vill att du har:
• Minst tre års akademisk utbildning inom ekonomi
• Goda kunskaper och vana att arbeta i Excel
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Några års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete
• Några års praktiskt erfarenhet från något större ekonomisystem
• Erfarenhet av arbete i offentlig sektor
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på campus Valla. Institutionen, med ca 500 anställda, bedriver grund- och forskarutbildning och forskning inom filosofisk och teknisk fakultet. Institutionens teknisk/administrativa personal, ca 50 personer, organiseras inom avdelningen för verksamhetsstöd och fungerar som en sammanhållande enhet för hela institutionen.
Läs mer om vår verksamhet här https://liu.se/organisation/liu/iei
Om anställningen
Tillsvidare, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Säkerhetskontroll kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Publiceringsdatum2025-09-08Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 30 september 2025.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter.
Välkommen med din ansökan!
