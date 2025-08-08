Ekonom
2025-08-08
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik bedriver forskning och undervisning vid den Medicinska fakulteten.
Förutom institutionsgemensamma anslag för forskning och utbildning har institutionens forskargrupper ett stort antal nationella och internationella forskningsprojekt med extern finansiering. Vi är en internationell arbetsplats med medarbetare från hela världen.
Nu söker vi en driven och självgående ekonom på heltid som vill bli en del av vår internationella arbetsplats med tillträde så snart som möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas. Sista ansökningsdag 7 september 2025.
Arbetsuppgifter
Som ekonom hos oss blir du ett kvalificerat stöd till prefekt och forskargruppsledarna på institutionen. Du kommer ha en central roll i att skapa förutsättningar för en god ekonomisk styrning genom
- Budgetarbete och ekonomisk uppföljning, både på institutions- och projektnivå
- Kalkylering, analyser och bokslutsarbete
- Projektredovisning och rapportering till externa finansiärer
- Löpande redovisning, inklusive fakturering, kontering samt rekvirering
Tjänsten innehåller både ett operativt och strategiskt ekonomiarbete som kräver att du kan växla mellan detaljnivå och helhetsperspektiv. Du kommer även att vara en viktig länk mellan institutionen och universitetets centrala ekonomifunktion. Tjänsten kan också innebära vissa övrigt förekommande administrativa arbetsuppgifter.
Du kommer att ges stor frihet att själv planera och strukturera ditt arbete i en stimulerande arbetsmiljö med stora möjligheter till utveckling och nätverkande inom universitetet.
Kvalifikationer
Vi söker dig med
- ekonomisk utbildning på högskolenivå inom ekonomiområdet, företrädesvis inom området redovisning, eller motsvarande kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet
- några års dokumenterad erfarenhet av arbete som ekonom samt dokumenterade goda kunskaper i redovisning
- god förståelse för den ekonomiadministrativa processen samt god kunskap i att arbeta med de olika delarna av ett ekonomisystem
- goda kunskaper i Officepaketet och särskilt Excel
- god förmåga att uttrycka dig i svenska och engelska- i tal som skrift
Då arbetet innebär många kontakter söker vi dig som har god samarbetsförmåga, är flexibel och har ett lösningsorienterat arbetssätt. Vidare ser vi att du kan skapa enkla och tydliga strukturer samt beskriva dem på ett pedagogiskt sätt. Du är ansvarstagande, noggrann, analytisk samt kan snabbt sätta dig in i nya uppgifter.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ansökan
Vill du bidra till medicinsk forskning genom att ge våra forskare bästa möjliga ekonomiska förutsättningar? Då är du varmt välkommen med din ansökan via vårt e-rekryteringssystem Varbi senast 7 september 2025! Läs gärna mer om vår institution https://www.umu.se/institutionen-for-medicinsk-kemi-och-biofysik/
Ansökan ska innehålla CV samt ett kortare brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen.
Vid frågor, kontakta prefekt Erik Johansson, erik.tm.johansson@umu.se
eller HR-samordnare Anette Humby, anette.humby@umu.se
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
