Ekonom - Husbilslandet

Husbilslandet-familjen har utökat sin verksamhet genom ett förvärv! Tillsammans har vi över 90 års erfarenhet i branschen och delar samma fokus på kvalitet, trygghet och ett personligt bemötande.
Husbilslandet i Kristinehamn omsätter idag drygt 350 Mkr (försäljning, verkstad och lackering). I samband med att vi nu har förvärvat en ny verksamhet i Fritsla utanför Borås kommer den totala omsättningen uppgå till cirka 500 Mkr. Vi söker därför en ekonom som stärker upp ekonomifunktionen i takt med vår fortsatta tillväxt. Rollen utgår från Kristinehamn, där ekonomifunktionen kommer att vara baserad.
Som ekonom hos oss har du en bred roll där du dels arbetar med våra bolags ekonomi, dels ansvarar för ekonomiadministration kopplat till kundens affär vid leverans av deras fordon. Här möts du av kollegor som trivs tillsammans och en kultur där man hjälps åt.
Säsongsvariation och återhämtning
Vår verksamhet är säsongsbetonad och perioden mars-oktober är intensiv med många kunder och leveranser. November-december är generellt lugnare. Som ekonom har du även en mer intensiv period kopplad till bokslut under januari-mars.
För att skapa bra balans över året planerar vi återhämtning under vintermånaderna och erbjuder två extra veckors ledighet, som förläggs av företaget i samband med julledigheten. Det innebär samtidigt att semestern under sommaren är max tre veckor.Dina arbetsuppgifter
Du blir en av två personer i teamet med ekonomer, en central funktion i verksamheten där ni tillsammans sköter löner, löpande bokföring, fakturering, momsbetalningar, budgetarbete tillsammans med VD och bokslut tillsammans med vår redovisningsbyrå. Teamet har även hand om låneansökningar för våra kunder och sitter ner med kunderna vid leveransen för att sköta kontraktsskrivning, låneutbetalningar mm. Som ekonom hos oss gillar du siffror, är noggrann, lösningsorienterad och social i kontakten med våra kunder.
Om dig
Vi söker dig som trivs i ett team, du gillar ordning och reda och har förmågan att vara flexibel när du behöver lämna det du håller på med för något som är mer akut och du trivs med en varierad tjänst där du även får träffa kunder. Du har erfarenhet av löpande bokföring. Vi tror att du är nyfiken, vill förstå hur saker fungerar och inte är rädd för att ta egna initiativ.Kvalifikationer
• Goda kunskaper i svenska.
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet från liknande roller.Om företaget
Hos oss på Husbilslandet är gemenskapen stark och vi har kul på jobbet. Vi har en kultur där man bryr sig om varandra. Här är det viktigt att alla mår bra och har roligt på jobbet, för det är då vi gör vårt bästa.
Husbilslandet i Kristinehamn startade upp som en av de första husbilsåterförsäljarna i Sverige och har skapat många fantastiska upplevelser för sina kunder i snart 40 år.
Det som vägleder oss är våra värdeord och den ambition vi har att leva värdeorden. Vi vill att det är så vi upplevs i alla möten med kunder, leverantörer, i vardagliga beslut, i vårt strategiarbete och i hur vi är med varandra.
Värmländsk glädje - Tillsammans - Flexibilitet
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen samarbetar vi med Tacting där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av kapacitetstester och personprofilanalyser genomför Tacting en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Linette på 073-504 22 64 eller Signe på 073-528 69 95.
