Ekologiska Tofu produktion
2026-01-06
Har du flera års erfarenhet av arbete i olika typer av kök, framför allt med inom catering? Har du vana att jobba självständigt och i grupp samt vara lösningsorienterad? Är du positiv, flexibel? Tycker du om att skydda djur? Har du erfarenhet av planering av matproduktion i storkök/cateringproduktion? Är du intresserad av matlagning med fokus på vegetarisk och ekologisk mat, Tofu? Vi vill gärna se att du har fler erfarenhet om tillverkning traditionell Kinesiska TOFU, nytt tofu produkt om du är friska och vill försätta jobba hos oss. Jobba med skiftschema är möjlig ibland.Kunskaper i kinesiska är meriterande.
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: anna@yipinsoya.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Green Food AB
(org.nr 556640-9990)
