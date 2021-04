E:handel ansvarig - TES Total Environmental Solution AB - Administratörsjobb i Jönköping

Prenumerera på nya jobb hos TES Total Environmental Solution AB

TES Total Environmental Solution AB / Administratörsjobb / Jönköping2021-04-12Om oss på TESVi jobbar med återbruk och återanvändning av IT-utrustning. Företag, myndigheter och kommuner byter ut sin IT-utrustning ungefär vart fjärde år. De gamla grejorna - laptops, telefoner, datorer, servrar - är förstås inte värdelösa, utan kan användas igen. Att återanvända IT-utrustning istället för att skrota den, är en nödvändighet för klimat och ekonomi. Googla begreppet ITAD, IT Asset Disposition, om du vill veta mer.Vi raderar IT-utrustningen på all information, testar, graderar och - säljer den på nytt. Den försäljningen kommer till stor del att ske via vår e-handel i framtiden. Och där kommer du in i bilden.TES, med huvudkontor i Singapore med mer än 1700 anställda världen över på 38 platser i 22 länder. Vi fortsätter att utöka verksamheten globalt och samarbetar med lokala specialföretag i områden där TES inte finns.2021-04-12Förutom att vara riktigt vass på e-handel, vill vi att du har de här egenskaperna:Vi erbjuder en möjlighet som inte är så vanlig. Men inget är uppdukat åt dig på bricka. Du kommer att bygga upp vår e-handel från grunden. Du startar den. Tar ansvar för vår nya verksamhet. Ser till att ledtiderna från order till leverans blir kortast tänkbara. Vi tror att du kan lite om IT, har höga halter av sälj i blodomlopppet och vill jobba för ett mer hållbart samhälle. Och du kommer att jobba nära vår affärsutvecklare Christoffer.På den lite mer formella sidan:I det här jobbet ansvarar du för en massa synliga budskap från oss. Det förutsätter verbal och skriftlig förmåga lite utöver det vanliga. Behöver du använda rättstavningsprogram så är du nog tyvärr inte rätt person.Vi har kontor i 27 länder och pratar med dem ofta. Det förutsätter förstås att din engelska är så flytande den bara kan vara.Högskoleutbildning? Det ser vi som något positivt. Den kan komma väl till pass. Dina personliga egenskaper, ditt driv och din ambition att nå resultat är dock viktigast.Detta handlar om e-handel och en hel del försäljning, men det är inget som kan ske på distans. Jobbet förutsätter närvaro hos oss i Jönköping. Både trevligare och roligare, tycker vi.En sak till; vi jobbar med IT-hårdvara. Det betyder inte att vi söker en tekniker, men vi förutsätter att du har koll på sådant. Har du exempelvis sålt IT-produkter i butik, så är det en stor fördel.Vi ser gärna att du har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare.Kunskaper om IT och IT relaterade produkterGod kunskap (Flytande) i svenska och engelska i både tal och skrift.Vi värdesätter om du har en högskoleutbildningSom person är du ambitiös, ansvarsfull, skötsam, noggrann och social.Körkort är en meritPlatsVår verksamhet ligger i Torsvik, Kylvägen 6 , JönköpingErsättning och förmånerDetta är en heltidstjänst med arbetstider 08:00-17:00Lön: Enligt överenskommelse.Är du intresserad?Känns det fortfarande som du? Bra!Kontakta oss då med ett personligt brev där du berättar varför du är helt rätt person för oss, och bifoga ditt CV. Din ansökan skickar du till HR-Sweden@tes-amm.com Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss!Sista dag att ansöka är 15-05-2020Ansökning skickas till: Hr-sweden@tes-amm.com Carl Ghatan0735468920Sista dag att ansöka är 2021-05-09TES Total Environmental Solution ABKYLVÄGEN, 655652 Jönköping5684065