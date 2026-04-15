Egenvårdsrådgivare
Apoteket AB / Apotekarjobb / Vellinge Visa alla apotekarjobb i Vellinge
2026-04-15
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apoteket AB i Vellinge
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Apoteket Höllviken
Här på Apoteket Bärnstenen i Höllviken möter vi våra kunder med omtanke, kunskap och ett genuint engagemang i varje möte. Vi är ett sammansvetsat team som tillsammans skapar en trygg och professionell miljö - både för varandra och för våra kunder.
Apoteket är beläget i Toppengallerian, vilket ger oss en levande arbetsplats med ett varierat kundflöde. Vår vardag präglas av både rådgivning kring läkemedel och egenvård, där vi tar oss tid att lyssna, guida och bidra med vår kompetens.
Vi arbetar nära varandra i teamet och värdesätter ett öppet klimat där vi delar kunskap och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och vara med och bidra till en bättre hälsa för våra kunder - varje dag. För rätt person finns möjlighet att axla rollen som varuansvarig. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och arbetstiderna för tjänsten ligger inom ramen för det lokala apotekets öppettider: vardagar 09-20, lördagar 10-17 samt söndagar 11-17.
Din roll
Våra egenvårdsrådgivare arbetar alltid med omtanke, kvalitet och kundens behov i fokus. I din roll hos oss bidrar du till en trygg, professionell och välkomnande upplevelse för alla som besöker oss. I din roll har du hand om egenvårdsrådgivning, och tar ansvar för trygghet och service i varje kundmöte.
Vad du kommer att göra hos oss:
Ge professionell rådgivning inom egenvård och skapa mervärde i varje kundmöte, med omtanke och förståelse för människors olika behov.
Informera om korrekt användning av receptfria läkemedel.
Bidra till patientsäkerhet och kvalitet i allt du gör, så att våra kunder kan känna sig trygga med oss.
Hålla dig uppdaterad kring vårt sortiment och våra kampanjer, för att ge kunderna bästa möjliga hjälp.
Bidra med idéer och initiativ för att utveckla både arbetsvardagen och kundupplevelsen på vårt apotek.
Vem söker vi?
För den här tjänsten behöver du vara utbildad apotekstekniker eller egenvårdsrådgivare, och ha ett tydligt intresse för människor, hälsa och egenvård.
Du har ett varmt och professionellt bemötande där du ser varje kund.
Du samarbetar gärna och bidrar positivt till team.
Vi tror att du trivs i ett sammanhang där struktur och resultat går hand i hand.
Vi erbjuder...
Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar.
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.
Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Välkommen till Apoteket! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7555442-1947083". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apoteket AB
(org.nr 556138-6532), https://jobb.apoteket.se
Kungstorpsvägen 8 (visa karta
)
236 32 VELLINGE Arbetsplats
Apoteket Jobbnummer
9854930