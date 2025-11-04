Eftermarknadsadministratör sökes!

Maskino AB / Administratörsjobb / Munkedal
2025-11-04


Vi har en ledig tjänst och söker nu en driven och ambitiös kollega till vår eftermarknadsavdelning på huvudkontoret i Munkedal.

Publiceringsdatum
2025-11-04

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ha hand om garantiregistreringar, serviceintervaller, kampanjer och kundkontakter. Som eftermarknadsadministratör är du involverad i merparten av våra rutiner kring service och eftermarknad, vilket innebär mycket kundkontakt och intern kommunikation.

Kvalifikaioner
Vi tror att du är en tekniskt intresserad, noggrann, ambitiös och serviceinriktad person som gillar att ha överblick och många kundkontakter. Datavana är en nödvändighet, både inom digitala verktyg och Office-programmen, då vårt affärssystem är Microsoft Dynamics. Svenska och engelska i såväl tal som skrift är ett krav.

Varaktighet, arbetstid, etc.
Enligt Överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@maskino.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Maskino AB (org.nr 556505-1793)
Smedbergsvägen 30 (visa karta)
455 35  MUNKEDAL

Jobbnummer
9587982

