Efaren lokalvårdare/Städare för timanställning.
Iscella Städ & Servicecenter AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2025-09-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Iscella Städ & Servicecenter AB i Stockholm
Vill du göra skillnad - ett skinande hem i taget?
Iscella Städ i Vällingby söker nu passionerade och erfarna städproffs som vill vara med och leverera hemservice i absolut toppklass. Hos oss får du chansen att arbeta dagtid med varierande uppdrag i ett arbetsklimat där kvalitet, noggrannhet och kundglädje står i centrum.
Vi letar efter dig som:
Är flexibel och trivs med timanställning
Har dokumenterad erfarenhet av hemstädning
Bor i eller nära Vällingby
Talar, läser, skriver och förstår svenska utan större problem
Extra plus om du:
Har B-körkort (svenskt eller europeiskt)
Har utbildning inom lokalvård
Vad vi erbjuder:
En trygg och flexibel arbetsplats med möjlighet till särskild tillsvidareanställning eller timanställning vid behov.
Möjlighet att växa inom företaget - för rätt person finns chans att komma upp i minst 50% tjänst
Ett team som värdesätter din insats och där du får vara med och skapa trivsel i människors vardag
Viktigt att veta:
Alla ansökningar sker via den angivna länken. Vi hanterar inte ansökningar via telefon eller e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Iscella Städ & Servicecenter AB
(org.nr 559343-8244), https://iscella.se Arbetsplats
Iscella Städ I Vällingby Jobbnummer
9507418