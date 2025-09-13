Efaren lokalvårdare/Städare för timanställning.

Iscella Städ & Servicecenter AB / Städarjobb / Stockholm
2025-09-13


Vill du göra skillnad - ett skinande hem i taget?
Iscella Städ i Vällingby söker nu passionerade och erfarna städproffs som vill vara med och leverera hemservice i absolut toppklass. Hos oss får du chansen att arbeta dagtid med varierande uppdrag i ett arbetsklimat där kvalitet, noggrannhet och kundglädje står i centrum.
Vi letar efter dig som:
Är flexibel och trivs med timanställning
Har dokumenterad erfarenhet av hemstädning
Bor i eller nära Vällingby
Talar, läser, skriver och förstår svenska utan större problem

Extra plus om du:
Har B-körkort (svenskt eller europeiskt)
Har utbildning inom lokalvård

Vad vi erbjuder:
En trygg och flexibel arbetsplats med möjlighet till särskild tillsvidareanställning eller timanställning vid behov.
Möjlighet att växa inom företaget - för rätt person finns chans att komma upp i minst 50% tjänst
Ett team som värdesätter din insats och där du får vara med och skapa trivsel i människors vardag

Viktigt att veta:
Alla ansökningar sker via den angivna länken. Vi hanterar inte ansökningar via telefon eller e-post.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Iscella Städ & Servicecenter AB (org.nr 559343-8244), https://iscella.se

Arbetsplats
Iscella Städ I Vällingby

Jobbnummer
9507418

