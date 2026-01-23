eCommerce Manager till Pet Pawr Group
2026-01-23
Vill du driva och utveckla ett växande e-handelsvarumärke inom hund & katt - på riktigt?
Pet Pawr Group AB söker nu ytterligare en eCommerce Manager till vårt team. Ett av våra varumärken står inför nästa spännande fas: vi flyttar sajten in i ett större e-commerce-team, vässar erbjudandet och accelererar tillväxten. Nu söker vi dig som vill ta ett tydligt ägarskap och driva den resan framåt.
Pet Pawr Group är en av Nordens ledande aktörer inom husdjur, med 32 butiker i Sverige och Norge, stark e-handel i flera marknader. Vi driver varumärkena ZOO, PetXL, Tinybuddy och Dyrekassen - och kombinerar kraften i retail med modern, datadriven e-handel.
Om rollen
Som eCommerce Manager hos Pet Pawr Group har du det kommersiella helhetsansvaret för sajt. Du är vår "butikschef online" och ser till att siten är inspirerande, säljande och enkel att handla från - varje dag.
Rollen är operativ och hands-on, med stort eget ansvar och nära samarbete med kollegor inom performance, CRM, tech, sortiment och content i koncernen.
Du rapporterar till CMO.
Ditt uppdrag
Skapa en säljande och kundvänlig e-handel
• Säkerställa att sajten är tydlig, inspirerande och konverterande - från startsida till checkout
• Arbeta löpande med kampanjsidor, landningssidor och content
Konverteringsoptimering & merförsäljning
• Optimera produktlistningar, navigation, rekommendationer och erbjudanden
• Driva ökad konverteringsgrad och högre snittordervärde
Kampanjer & kommersiell kalender
• Planera och genomföra kampanjer i linje med varumärke och affär
• Arbeta tätt tillsammans med marknad och CRM
Systemägarskap, SEO & struktur
• Ansvara för den varumärkes e-handelsplattform som du "äger"
• Arbeta kontinuerligt med SEO, struktur och innehåll tillsammans med interna specialister och byråer
CRM & kundkommunikation
• Samarbeta nära CRM Manager
• Operativt ansvar för nyhetsbrev, SMS, flöden och kundkommunikation till varumärkets kunder och prenumeranter
Vem är du?
• Du har 1-3 års erfarenhet liknande roll med dokumenterad erfarenhet av att driva e-handelsplattformar
• Du är affärsdriven, strukturerad och nyfiken
• Du gillar att testa, mäta och optimera - och är inte rädd för att kavla upp ärmarna för att förbättra sälj och åstadkomma resultat
• Du trivs i ett litet, snabbt team där alla bidrar
• Du har ett öga för design och varumärke och är van att arbeta utifrån en tydlig profil
• Meriteriande: Erfarenhet av Norce, Storyblok eller Voyado
Varför Pet Pawr Group?
Hos oss blir du en del av ett företag med över 35 års erfarenhet i branschen och stark framtidstro. Vi är ca 300 medarbetare, omsätter omkring 1,1 miljard SEK och har höga ambitioner framåt. Vår kultur bygger på professionalism, mod och en genuin kärlek till våra kunder och deras djur.
Redo att ta nästa steg i din e-handelskarriär?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Pet Pawr-familjen - och vår fortsatta tillväxtresa. Ersättning
Enligt Detalhandelsavtalet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pet Pawr Group AB
(org.nr 556376-3332) Arbetsplats
Zoo.se Trading i Norden AB Kontakt
HR Director
Marie Öfvergård marie.ofvergard@zoo.se Jobbnummer
9702638