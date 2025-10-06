E2E Supply Planning Manager
Vill du vara med och säkra att rätt produkt finns på rätt plats i rätt tid - både för kommersiellt och kliniskt behov? Vi söker nu en E2E Supply Planning Manager med helhetsansvar för E2E-planering och lagerstrategi. Rollen är bred, affärsnära och innefattar både operativt och strategiskt arbete i en global miljö.
Om rollen
Som E2E Supply Planning Manager ansvarar du för att skapa och driva en end-to-end försörjningsplan som möter marknadens behov på både kort och lång sikt. Du arbetar nära produktteam, finans, produktion och andra funktioner för att säkerställa balans mellan efterfrågan och kapacitet.
Arbetsuppgifterna kommer bland annat att innefatta:
* Lager- och volymbudgetering (FC, LRP) samt planering av volym och lager för definierat sortiment
* Bryta ner marknadens efterfrågan till kapacitetsbehov för FG, DP och DS
* Säkerställa korrekt antaganden och scenarioplanering i LRP och Safety Stock-bedömningar
* Lagerstyrning och påfyllning för tilldelade marknader och produkter
* Definiera och följa upp KPI:er inom försörjningskedjan samt hantera avvikelser
* Delta i S&OP-processen och bidra till en balanserad och genomförbar plan
* Rapportering av supply chain-kostnader och transaktioner till finansavdelningen
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har en kandidatexamen inom supply chain management, alternativt en utbildning inom ekonomi eller en APICS-certifiering med inriktning mot lager- och försörjningshantering. Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av tillverknings- och produktionsplanering samt styrning.
Som person är du analytisk och affärsorienterad med en stark förmåga att hantera intressenter och samarbeta tvärfunktionellt. Du har ett agilt tankesätt och ett lösningsfokuserat arbetssätt som gör att du trivs i en dynamisk miljö där du får vara med och påverka.
Du erbjuds
Det här är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd av Jurek och arbeta ute hos kund. Uppdraget förväntas starta omgående och sträcker sig till och med den 31 juli 2026, med möjlighet till förlängning. Kunden är placerad i Hagastaden, och du kommer blir en del av ett engagerat och tvärfunktionellt team där du får möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt.
Urvalsprocessen och intervjuer sker löpande och du är varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt
Vid frågor angående tjänsten kontakta gärna ansvarig konsultchef Hedda Grenlöv
Jurek Recruitment & Consulting grundades 2006 av serieentreprenören Shervin Razani och är ett växande företag med fokus på flexibla och kundanpassade rekryterings- och konsulttjänster. Vi rekryterar och hyr ut talanger inom en mängd områden, från studenter till erfarna akademiker, med specialistkompetens. Våra uppdrag spänner över områdena juridik, ekonomi, HR, marknad/kommunikation, administration och management. Då varje uppdrag är unikt arbetar vi för att alltid skapa en perfect match för våra konsulter och kunder.
Konsult hos Jurek
År 2024 utsågs vi till en av Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen. Det är fint att få ett kvitto på vårt viktiga arbete med att erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter. Som konsult hos oss får du chansen att arbeta på spännande arbetsplatser inom olika branscher och vid din sida har du alltid en dedikerad konsultchef som stöttar dig under ditt uppdrag och hjälper dig framåt i din karriär. Du kommer dessutom bjudas in på flera spännande nätverksträffar och aktiviteter tillsammans med konsultchefer och övriga konsulter på Jurek.
