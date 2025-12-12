E-handelsansvarig till Great Earth i Gävle
2025-12-12
Great Earth är mer än bara ett varumärke - de är en destination för välmående. Som prisbelönt hållbar leverantör med stark tillväxt i en spännande bransch, söker vi dig som vill forma deras digitala framtid och leda deras expansion i Europa. Varmt välkommen med din ansökan redan idag då urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Som E-handelsansvarig kommer du att ha det huvudsakliga ansvaret för att driva och utveckla Great Earths e-handel, från digitala lösningar till strategier. Rollen är avgörande för att skapa en smidig och inspirerande kundresa som bygger lojalitet och driver försäljning, med ett särskilt fokus på vår satsning på andra marknader. Du rapporterar till VD och ingår i det kommersiella teamet.
Great Earth startades för över 39 år sedan och har alltid handlat om mer än bara kosttillskott. Deras vision Good Life - Great Earth handlar om en framtid där ett välmående liv ger näring till en bättre värld - för de tror att när människor mår bra, mår världen bättre. Dem vill ge kraft till den förändringen i allt vi gör. Därför utvecklar dem ett brett sortiment av behovsanpassade kosttillskott, designade för att hjälpa dig att stärka och stötta dig själv.
Du erbjuds
En dynamisk och rolig arbetsplats med hälsa och välmående i fokus. Stor möjlighet att påverka och forma strategin för e-handel. En plats i ett passionerat team som älskar det dem gör. Friskvårdsbidrag på 5000kr, tjänstepension och 6 veckors semester. Företaget präglas av en stark familjär kultur och gemenskap.
Dina arbetsuppgifter
Huvudsakligt ansvar för att utveckla och optimera företagets e-handel, inklusive strategi, drift och internationell expansion, med stort fokus på dataanalys och kundupplevelse.
• Driva och utveckla försäljningen DTC på alla marknader
• Ansvara för internationell expansion av e-handeln i andra länder
• Leda och projektleda byråer och leverantörer
• Driva kampanjer och optimera konverteringsgrad (CRO)
• Utföra dataanalys för affärsbeslut och nya möjligheter
• Utveckla nya idéer och tjänster för att nå tillväxtmål
• Bygga lojalitet och långt LTV på vår eCom kunder
VI SÖKER DIG SOM
• Har några års erfarenhet av ledande roll inom e-handel med tillhörande P/L ansvar
• Har erfarenhet av att arbetsleda/projektleda byråer och leverantörer
• Har erfarenhet av att driva internationell expansion
• Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• God kunskap inom datadriven marknadsföring
• Praktisk erfarenhet av konverteringsoptimering (CRO)
• Praktisk erfarenhet av kundupplevelse (CX)
• Erfarenhet av dataanalys för e-handel
• Erfarenhet av att arbeta med prenumerationsmodeller
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att lyckas i rollen ser vi att du är:
• Målmedveten
• Analytisk
• Ansvarstagande
• Kommunikativ
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Enligt avtal
