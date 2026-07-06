E-hälsoutvecklare
Region Jönköpings län / Organisationsutvecklarjobb / Jönköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Jönköping
2026-07-06
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Sektion e-hälsa, Regionledningskontoret, Region Jönköpings län
Vi söker nu dig som vill vara med och påverka Cosmics vidareutveckling till ett bra vårdinformationssystem som säkerställer god vårddokumentation, enkla och effektiva arbetssätt.
Rollen som e-hälsoutvecklare
Tillsammans med övriga e-hälsoutvecklare och e-hälsostrateger arbetar du med att förvalta och utveckla vårdens och invånarnas olika digitala vårdinformationssystem. Du kommer ingå i team 3 som bland annat har ett huvudansvar för Cosmics övergripande funktioner, Resursplanering, Remisser, BoS, in- och utdata, vårdadministration och Messenger. Arbetet innebär förvaltning av befintliga moduler i Cosmic, implementering av nya funktioner men också utvecklingsarbete av nya digitala system som ska underlätta arbetet för vårdpersonalen.
En stor del av tjänsten är arbete med utdata, det vill säga att ta fram, bearbeta och kvalitetssäkra information och statistik från Cosmic, Insight och Diver för att möta verksamheternas behov. Det kan handla om att ta fram rapporter och analyser till verksamheter, ledning och andra beslutsfattare, utforma krav på nya rapporter och ge stöd till användare i frågor som rör data och uppföljning.
I rollen ingår även arbetsuppgifter som till exempel:
• Utveckling, förvaltning och support av moduler i Cosmic, bland annat Insight.
• Uppdatera och skapa nya manualer och rutinbeskrivningar till användare
• Ta fram informations- och utbildningsmaterial, genomföra informations- och utbildningstillfällen
• Utreda och färdigställa olika typer av underlag för beslut.
• Genomföra och godkänna tester av ny funktionalitet inför uppgraderingar och införande av nya moduler
• Ingå som sektionens resurs i olika beslutade projekt av nya moduler och funktioner
• Leda eller delta i uppdrag kring moduler och funktioner
Ytterligare beskrivning av arbetets innehåll utformar vi tillsammans med dig som erbjuds tjänsten utifrån din erfarenhet, kunskap och intresseområde. Tillträde sker enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Din blivande arbetsplats
Region Jönköpings län ska bli bäst i Sverige på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter!
Den digitala utvecklingen pågår för fullt och innebär stora förändringar för bland annat vårdinformation och vårddokumentation i framtiden.
Sektion E-hälsa arbetar med verksamhetsnära utveckling och förvaltning av vårdinformationssystem som Cosmic, Invånartjänster på 1177.se och vissa regionövergripande IT-stöd i vården. Vi är i dag 30 engagerade medarbetare fördelade i fyra team, två Utvecklingsledare och tre e-hälsostrateger. Arbetet är inriktat på att skapa förutsättningar för god och säker vårdinformationshantering mot tre målgrupper; vårdpersonal, invånare och beslutsfattare. Sektionen är en del inom avdelningen för Folkhälsa och sjukvård på Regionledningskontoret vars huvuduppgift är att ge styrning och stöd till regionens hälso- och sjukvård. Vi samarbetar nära IT-centrums tekniska förvaltningsgrupper för Cosmic och eHälsa där vi utreder verksamhetens behov och gör underlag som sedan IT-centrum omsätter och konfigurerar i systemen.Publiceringsdatum2026-07-06Profil
Vi ser att du har en relevant utbildning inom hälso- och sjukvård och har arbetat i vården under några år. Du är eller har varit en användare av journalsystemet Cosmic, har erfarenhet av att leda eller deltaga i förändrings- och/eller utredningsarbete i någon form. Meriterande är arbete med rapporter, uppföljning eller analys vilket medför krav på god kunskap i Officepaket, främst Excel.
Du är en person som trivs med ett varierat och flexibelt arbete där du tar eget ansvar och egna initiativ och gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du behöver drivas av att utveckla arbetsuppgifter tillsammans i team men också vara trygg i självständigt arbete. För att trivas med arbetet behöver du dessutom ha en god förmåga att kunna strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt, ha en problemlösande analysförmåga och helhetssyn . Arbetet kräver god svenska i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. B-Körkort erfordras då resor till verksamhet ingår i tjänsten.
Vårt erbjudande till dig
Tjänsten erbjuder dig ett varierat och flexibelt arbete där du får utveckla arbetsuppgifter såväl självständigt som tillsammans i team och i projektform. Även samarbete med personal inom regionens IT-avdelning och vårdverksamheten är viktig för att på bästa sätt förvalta, utveckla och anpassa digitala system inom vården. Det finns möjlighet att arbeta på distans viss del av arbetstiden.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta sektionschef, Malin Johansson, 072-206 74 12 alt. malin.b.johansson@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag för ansökan är den 9 augusti. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
Urvalsarbetet påbörjas efter att ansökningstiden har löpt ut. Intervjuer är preliminärt planerade till 14 augusti samt 18 augusti på förmiddagen.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R214/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9994490