E-commerce Customer Coordinator
Vill du arbeta i en roll där du kombinerar e-handel, kundservice och problemlösning och samtidigt får möjlighet att utvecklas mot framtida ledarskap? Då kan detta vara möjligheten för dig.
Hos SOVA - Sveriges största detaljhandelskedja inom sängar och en del av Tempur Sealy, världens största tillverkare av madrasser - blir du en del av ett värderingsdrivet företag där omtanke, kvalitet och kundfokus går hand i hand. Vi brukar säga att hos oss finns bara två typer av roller: antingen tar du hand om kunden eller så stöttar du den som gör det. I denna tjänst gör du båda.
Som E-commerce Customer Coordinator är du en central del av vår digitala kundresa. Du arbetar i skärningspunkten mellan e-handel, orderhantering, logistik och kundsupport. Ingen dag är den andra lik utan du löser allt från orderfrågor till leveransutmaningar och ser till att våra kunder får en smidig och trygg upplevelse genom hela köpresan.
Du har daglig kontakt med lager, butiker, leverantörer och kunder. Du hanterar ordrar, returer, reklamationer, fraktlösningar och administrativa uppgifter i våra system. Rollen kräver struktur, snabb problemlösning och en förmåga att hålla många trådar i luften samtidigt.
Dett viktigaste: du får möjlighet att växa. På sikt ser vi gärna att du utvecklas mot en ledande roll, där du stöttar och vägleder kollegor, arbetar med processutveckling, kvalitetssäkring och blir en nyckelperson i att bygga vår framtida kundsupport.
Detta är en roll för dig som vill ta ansvar, driva förbättringar och utveckla både dig själv och SOVAs kundupplevelse.
Dina styrkor för att trivas hos oss
Du är serviceinriktad och möter kunder med värme, tydlighet och lösningsfokus
Du är strukturerad och gillar att skapa ordning i komplexa flöden
Du har förmåga att se helheten: från kundfråga till logistik, leverans och system
Du kan samarbeta nära andra avdelningar och skapa goda relationer
Du är självgående, trygg och tar gärna egna initiativ
Du trivs i en roll där tempot ibland är högt och där ditt lugn gör skillnad
Du har en naturlig nyfikenhet på ledarskap och teamutvecklingPubliceringsdatum2026-03-26Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom butik, e-handel, logistik eller kundservice
God vana av administrativa system och gärna erfarenhet av orderflöden
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
God datorvana och trygg i Office-paketet, särskilt Excel
Förståelse för kundresa och problemlösning i flera led
Meriterande
Erfarenhet av system som Pyramid, Servit, Unifaun eller liknande
Kunskap inom inköp, orderadministration eller reklamationshantering
Kunskap om lagar, regler och rättigheter som styr kundköp, reklamationer och prissättning (t.ex. konsumentköplagen, distansavtalslagen och marknadsföringsrätt)
Erfarenhet från transport- eller logistikflöden
Tidigare samordnings- eller teamansvar
Intresse för ledarskap och utveckling av processer och rutiner
För rätt person finns också möjligheten att på sikt ta en större roll i att utveckla våra processer, rutiner och verktyg. Det innebär att ansvara för att höja servicenivå, säkerställa kvalitén i våra flöden och arbeta nära ledningen i komplexa kundärenden och förbättringsinitiativ. Det innebär att du får vara med och driva kundupplevelsen framåt med struktur och kvalitet. Du behöver inte vara ledare idag men du behöver ha viljan, potentialen och drivet att växa in i ett framtida ledarskap.
Hos oss kommer du också att få möjligheten att bli en del av ett värderingsstyrt företag med stark sammanhållning och en kultur där vi verkligen stöttar varandra. Du får en bred och utvecklande roll med stor variation i arbetsuppgifterna och en trygg onboarding tillsammans med engagerade kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Här finns goda möjligheter att växa, ta mer ansvar och utvecklas i takt med företaget.
Framför allt blir du en del av ett team som bryr sig om varandra och om våra kunder
Skicka in din ansökan redan idag och bli en viktig del av vårt team i Malmö.
Vi ser fram emot att välkomna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sova Stockholm Retail AB
