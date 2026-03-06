Dygnspass på Södermalm - Extra vid behov
Hej!
Jag söker dig glada, pigga och positiva kvinna med humor som är pålitlig och har eget driv!
Om mig:
Vem är jag då, en tjej i 40-års åldern som lever i en opraktisk kropp och behöver hjälp med det mesta pga min CP skada, men knoppen är det inget fel på :)
Jag använder mig av tekniska hjälpmedel vid kommunikation, därför behöver du kunna svenska flytande i tal och skrift.
Jag är väldigt intresserad av film, både hemma och på bio, en och annan konsert blir det också.
Tränar gör jag regelbundet hemma, simmar och tränar med min racerunner utanför hemmet.
Gillar kortare resor. Har möjlighet att låna bil men då krävs ett B körkort för växlad bil.
Om dig:
Nu söker jag en kvinnlig assistent som har möjlighet att hoppa in vid sjukdom och semestrar.
Det är inget krav att du har arbetat som personlig assistent tidigare, det viktigaste är att personkemin mellan oss stämmer, resten lär man sig om intresset finns!
Du som söker är pålitlig, fokuserad, noggrann, inte rädd för att hugga i och har en känsla för att läsa av situationer. Personlig lämplighet, mognad och personkemi är viktigare än ålder för mig.
Personlig assistans handlar inte om vård för mig, det handlar om att möjliggöra att kunna leva mitt liv som jag vill.
Jobbet kan passa dig som har ett annat fritt jobb eller pluggar på distans.
Du skall vara rök- och kattfri då jag har allergi. Ett plus om du har ett manuellt körkort.
Om Tjänsten:
I arbetet ingår att bistå mig vid de flesta vardagliga sysslor samt vid hygien. Det är ett absolut krav att kunna svenska flytande i tal och skrift då jag har ett talhandikapp och behöver din hjälp att tala och tolka mig. Jag använder mig av flera tekniska hjälpmedel.
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Publiceringsdatum2026-03-06Arbetstid och varaktighet
Arbetspassen kan variera, vardagar och helger. Vi har dygnspass på schema men vid sjukdom kan passets längd variera. Passet är aldrig längre än 24 timmar och du sover om natten.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
Läs mer på www.assistansibalans.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans i Balans i Sverige AB
(org.nr 556816-7935) Arbetsplats
Assistans I Balans I Sverige AB Jobbnummer
9782225