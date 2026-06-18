Dumperchaufför sökes till vår kund i Umeå
Bolt.Works Sverige AB / Fordonsförarjobb / Sundsvall Visa alla fordonsförarjobb i Sundsvall
2026-06-18
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Dumperchaufför till spännande anläggningsprojekt i Umeå
Vill du vara en del av ett engagerat team och arbeta i några av regionens mest intressanta bygg- och anläggningsprojekt? Vi söker nu en dumperchaufför som vill bidra till att skapa framtidens infrastruktur i Umeå. Oavsett om du är i början av din karriär eller har flera års erfarenhet bakom ratten välkomnar vi din ansökan.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Som dumperchaufför har du en viktig roll i den dagliga produktionen ute på våra arbetsplatser. Du ansvarar för att transportera material på ett säkert och effektivt sätt samt bidra till att arbetet flyter smidigt mellan olika moment i projektet.
Arbetet innebär även att du hjälper till med praktiska uppgifter på arbetsplatsen, håller ordning på utrustning och bidrar till en säker och välorganiserad arbetsmiljö. Tjänsten passar dig som trivs med ett aktivt arbete utomhus och uppskattar varierande arbetsdagar.
Vi söker dig som:
Har C-körkort (krav).
Har goda kunskaper i svenska eller engelska.
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och har en positiv inställning.
Trivs med att arbeta i team och bidrar till en god arbetsmiljö.
Har vilja och driv att utvecklas i din yrkesroll.
Meriterande kvalifikationer
YKB.
Arbete på väg 1 och 2.
Erfarenhet av hjullastare eller andra entreprenadmaskiner.
Vi erbjuder
En varierande och utvecklande arbetsdag där du blir en viktig del av verksamheten.
Möjligheter till utbildning och kompetensutveckling.
En arbetsplats med stark laganda och engagerade kollegor.
Spännande projekt inom bygg- och anläggningssektorn.
Goda möjligheter att utvecklas inom företaget.
Om anställningen
Tjänsten är en visstidsanställning på cirka fyra månader med möjlighet till förlängning beroende på projektens omfattning och utveckling.Så ansöker du
Är du redo för nästa steg i karriären och vill vara med och bygga framtidens Umeå? Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolt.Works Sverige AB
(org.nr 559509-2122) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9969769