Duktiga svetsare med verkstadsvana sökes!

Gray Atlas AB / Svetsarjobb / Malmö
2026-01-23


Svetsare med verkstadsvana sökes - erfarenhet krävs!
Vi söker en erfaren och självgående svetsare med god verkstadsvana till vårt team. Du ska ha dokumenterad erfarenhet inom svetsning, och kunna arbeta självständigt med hög precision.

Kvalifikationer
Erfarenhet av svetsning (MIG/TIG, pinnsvetsning etc.)
God verkstadsvana och praktiskt handlag
Förmåga att läsa ritningar och följa arbetsinstruktioner

Meriterande:
Erfarenhet av reparation och underhåll av stora fordon och maskiner
Kunskap i mekanik/hydraulik är ett stort plus

Du bör vara lösningsorienterad, ansvarstagande och inte rädd för att ta i när det behövs. Arbetet är varierande och kräver både noggrannhet och flexibilitet.
Låter det här som något för dig? Skicka din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: arek@grayatlas.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gray Atlas AB (org.nr 559474-1273)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9700143

