Duktig lackerare sökes
Hallå Städ & Transport AB / Lackerarjobb / Göteborg Visa alla lackerarjobb i Göteborg
2025-08-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallå Städ & Transport AB i Göteborg
Fordonslackerare med erfarenhet sökes till Holmens Bilvård i Hisings Backa
Arbetsgivare: Holmens Bilvård
Plats: Importgatan 10, 422 46 Hisings Backa
Anställningsform: Heltid / Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-08-19Om företaget
Holmens Bilvård är ett väletablerat företag i Hisings Backa som erbjuder professionella tjänster inom bilvård, lackförsegling, rekonditionering och fordonslackering. Vi är stolta över vårt goda rykte och vår höga kvalitet i arbetet. Nu söker vi en erfaren fordonslackerare som vill bli en del av vårt växande team.Dina arbetsuppgifter
Som fordonslackerare hos oss kommer du att arbeta med:
Förberedande arbete inför lackering (spackling, slipning, maskering m.m.)
Lackering av personbilar och mindre fordon
Efterkontroll och kvalitetskontroll av utfört arbete
Visst kundbemötande och rådgivning vid behovKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av arbete som fordonslackerare
Har god kunskap om lackmaterial, verktyg och arbetsmetoder
Arbetar noggrant, effektivt och är kvalitetsmedveten
Talar svenska eller engelska på en nivå som gör att du kan kommunicera på arbetsplatsen
B-körkort är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett stabilt företag
Trevliga kollegor och ett gott arbetsklimat
Möjlighet att påverka och utvecklas i din roll
Kontakt & Ansökan
Låter detta intressant? Skicka din ansökan snarast möjligt då urval sker löpande.
Kontaktperson: Fazli Düzgün
Telefon: 073-690 83 02
E-postadress: info@holmensbilvard.eu
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: Info@holmensbilvard.eu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallå Städ & Transport AB
(org.nr 559011-7510) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fazli Düzgün Info@holmensbilvard.eu 0733844980 Jobbnummer
9466117