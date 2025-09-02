Duktig ekonomiassistent med goda IT-kunskaper
SJR in Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Linköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Linköping
2025-09-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Linköping
, Norrköping
, Örebro
, Nässjö
, Jönköping
eller i hela Sverige
Är du en strukturerad och nyfiken person med intresse för både ekonomi och IT? Vår kund i Linköping söker en duktig ekonomiassistent med goda IT-kunskaper. Rollen kombinerar ekonomiska arbetsuppgifter med systemnära ansvar, där du spelar en nyckelroll i den interna IT-förvaltningen.
Detta är ett långt uppdrag tänkt att starta i början av oktober. Du utgår från bolagets kontor i Linköping i huvudsak, men möjlighet till visst hybrid arbete finns.Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
I den här rollen får du möjlighet att arbeta med debitering och fakturering av IT-tjänster, samtidigt som du är med och utvecklar system och processer. Du får en bred förståelse för hur bolagets tjänster hänger ihop och du bidrar aktivt med analys och förbättringsförslag.
Ansvarsområden
Till arbetsuppgifterna kan nämnas;
• Utföra månatliga debiteringar och faktureringar
• Hantera användaradministration
• Specificera och testa ny funktionalitet i våra system
• Hålla utbildningar och ge användarstöd inom debitering i TTP
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som vill kombinera din förståelse för ekonomi med ditt intresse för IT. Du har en utbildning inom ekonomi eller IT, eller motsvarande erfarenhet. Du har tidigare erfarenhet av debitering och fakturering, samt förståelse för ekonomisk uppföljning av IT-tjänster. Vidare har du goda kunskaper i Excel. Du har också mycket god kommunikationsförmåga på både svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
Som person är du öppen och kommunikativ. Du är driven, van att ta initiativ, noggrann och analytisk.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Rebecca Persson, rebecca.persson@sjr.se
Vi intervjuar löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-10-16.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/10/konsult_interim_annons-10.png Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1485". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Jobbnummer
9487051