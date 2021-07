DSV söker sommarvikarier till vår kundtjänstavdelning i Norrköpi - DSV Road AB - Butikssäljarjobb i Norrköping

DSV Road AB / Butikssäljarjobb / Norrköping2021-07-07Sugen på att arbeta som Kundtjänstmedarbetare i Sommar?Längtar du efter ett sommarjobb som kan erbjuda spännande, omväxlande arbetsuppgifter där du får visa prov på din problemlösningsförmåga? Då borde du söka jobbet som kundtjänstmedarbetare på DSV i Norrköping!På kundtjänstavdelningen i Norrköping har du just nu chansen att bli en del av ett sammansvetsat team i en global organisation som ligger i framkant i sin bransch.En dag på DSVPå DSV's kundtjänstavdelning i Norrköping är ingen dag den andra lik. Här händer det nya saker hela tiden och arbetsuppgifterna är varierande. Som medarbetare på kundtjänstavdelningen arbetar man med att supportera kunder och beställare via både telefon och mail. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:AviseringTa reda på och vidareförmedla information om gods och beställningarHantering och sökning i olika datorsystemTelefon- och mailkontakt med både kunder, chaufförer och beställareTa emot och kontrollera bokningarVem är du?För att lyckas och trivas i rollen som kundtjänstmedarbetare tror vi att du bör drivas av att arbeta i en föränderlig miljö där ingen dag är den andra lik. Du bör ha en välutvecklad känsla för service och tycka att problemlösning är roligt. Det är även önskvärt att du besitter följande kompetenser och egenskaper:Van användare av olika system och bekväm med att arbeta med datorGod förmåga att uttrycka dig i skriftBra simultankapacitetTydlig och kommunikativErfarenhet från liknande tjänster är meriterandeBekväm i att uttrycka dig på både svenska och engelskaVaraktighet, arbetstidHeltid From 2 to 3 months2021-07-07UndefinedSista dag att ansöka är 2021-08-06Dsv Road AB5853038