Driven Teknisk Projektledare

Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Vi är över 4000 teknikspecialister som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö.
Vi söker passionerade tekniska projektledare som har erfarenhet av att arbeta med mekanisk konstruktion eller produktionsteknik. Trivs du i en dynamisk arbetsmiljö där innovation är del av vardagen? Då kan den här rollen vara något för dig. Hos oss får du variation, utmaningar, en trygg miljö och bäst av allt - vara en del av ett härligt team hos oss i Östergötland!
Din roll
I rollen som projektledare eller koordinator arbetar du på plats hos någon av våra kunder som finns inom flera spännande branscher. Det finns möjlighet att arbeta med olika typer av projekt beroende på din kompetens och erfarenhet. T.ex. konceptutveckling, förstudier, leverans och kvalitet. Det kan röra sig om nyutveckling eller modifiering/vidareutveckling av befintligt produktsortiment.Publiceringsdatum2025-11-14Profil
Du är en person som tycker om att ta dig an nya utmaningar, tar eget ansvar och är van att arbeta mot uppsatta mål. Du är genuint intresserad av mekanik och mekanisk konstruktion och håller dig uppdaterad om trender. Du är innovativ och gillar att samarbeta med andra. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper och söker dig som vill utvecklas. Då kommunikationen med interna och externa parter sker både på svenska och engelska så behöver du ha mycket god förmåga att uttrycka dig på båda språken i tal och skrift.
För att lyckas i rollen behöver du:
- Högskole-/civilingenjörsexamen eller annan relevant universitetsexamen
- 5+ års erfarenhet inom projektledning
- Erfarenhet från leveransprojekt, investeringsprojekt, produkt- eller produktionsutveckling inom branscher som industri, fordon, försvar eller energi
- B-körkort
Att vara konsult hos Etteplan
Som senior konsult hos Etteplan får du arbeta med spännande och komplexa uppdrag där din erfarenhet verkligen gör skillnad. Du kombinerar tryggheten av en stabil arbetsgivare med möjligheten att bidra i projekt som både är tekniskt utmanande och spänner över branscher som påverkar människors vardag och framtid. Vi ser att din erfarenhet är en nyckel i att hitta smarta, hållbara och effektiva lösningar.
Vi erbjuder en miljö där du kan utvecklas vidare, oavsett om du vill fördjupa din specialistkompetens, leda projekt eller agera rådgivare. Hos oss möter du både juniora talanger och kollegor med lång erfarenhet, och tillsammans driver vi innovativa lösningar som gör nytta för både kund och samhälle.
Ansökan och nästa steg
Ansökan sker genom att du laddar upp ditt CV och besvarar några korta frågor kopplade till tjänsten. Urval och intervjuer sker löpande, så avvakta inte med din ansökan. Rekryteringsprocessen inleds med en telefonintervju och följs av möten med ansvarig konsultchef samt vid behov ytterligare kollegor. Vårt mål är att processen ska vara smidig för att vi tillsammans ska kunna ta nästa kliv framåt.
Känner du att Etteplan är rätt för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. Med en dynamisk och inkluderande arbetskultur, erbjuder vi spännande uppdrag, mångfaldiga kundrelationer och en miljö där din ambition får blomma. Vi är över 700 teknikspecialister i Sverige som brinner för teknik och människor. Tillsammans formar vi framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö. Hos oss finns många möjligheter för dig som vill växa och utvecklas i en framåtsträvande organisation. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etteplan Sweden AB
(org.nr 556526-0592), https://www.etteplan.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Etteplan Jobbnummer
9604976