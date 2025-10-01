Driven säljare
Vi söker en driven och målinriktad säljare som kommer att fokusera på försäljning mot företagskunder. Som säljare kommer du att vara ansvarig för att identifiera och kontakta potentiella företagskunder för att introducera våra tjänster och produkter. Din huvudsakliga uppgift kommer att vara att boka telefonmöten och presentera våra tjänster på ett övertygande sätt för att säkra affärsmöjligheter.
Ansvarsområden:
Boka telefonmöten med företagskunder för att presentera våra tjänster och produkter.
Presentera våra tjänster på ett professionellt och övertygande sätt för att öka försäljningen.
Bygga och upprätthålla starka relationer med kunder genom att leverera högklassig service och skräddarsydda lösningar.
Arbeta mot uppsatta försäljningsmål och sträva efter att överträffa dem regelbundet.
Erfarenhet av försäljning och att arbeta mot försäljningsmål är starkt önskvärt.
Utmärkta kommunikationsfärdigheter både muntligt och skriftligt.
Förmåga att skapa och bibehålla starka kundrelationer.
En passion för försäljning och övertygelseförmåga.
Självgående och förmåga att arbeta effektivt både självständigt och i team.
Om du är en energisk och ambitiös individ med en passion för försäljning och att bygga starka kundrelationer, är detta en utmärkt möjlighet att växa och utvecklas inom vårt företag. Vi ser fram emot din ansökan!
Varför Nordens Hjältar Group AB?
Vi är inte bara ett företag, vi är en familj. Vi tror på att skapa en arbetsmiljö där varje individ kan växa och blomstra. Vi erbjuder inte bara en arbetsplats, utan en plats där dina idéer och insatser verkligen gör skillnad.
Vad vi letar efter:
Erfarenhet inom försäljning
Passion för att skapa långsiktiga relationer med kunder
Proaktiv och självgående inställning
Teamspelare med stark kommunikationsförmåga
Vad erbjuder vi?
Attraktivt lönesystem och förmåner
Kontinuerlig träning och utveckling
Möjlighet att växa i din karriär
En positiv och stöttande arbetsmiljö
Vad gör Nordens Hjältar Group AB unikt?
Vi strävar inte bara efter att vara ett företag - vi är en rörelse som har som mål att föra varje kund och medarbetare mot hjältedåd i sin egen resa. Vi är stolta över vår mångsidiga portfölj som inkluderar:
Hemsidor: Vi skapar skräddarsydda och responsiva hemsidor som inte bara syns, utan som även utmärker sig och lockar potentiella kunder.
SEO (Sökmotoroptimering): Vi är experter på att öka synligheten online på ett effektivt sätt och att nå ut med en strategisk tillvägagångssätt.
Landningssidor: Våra landningssidor är utformade för att konvertera besökare till kunder med hjälp av engagerande och effektiva designelement.
Rekryteringsfilmer: Vi hjälper företag att berätta sin företagsstory på ett kraftfullt sätt genom våra rekryteringsfilmer, vilket attraherar talanger till deras organisation och mycket mer. Så ansöker du
