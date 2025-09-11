Driven och strukturerad handläggare/registrator sökes
2025-09-11
Om arbetet
I uppdraget som handläggare hos oss arbetar du huvudsakligen med förvaltningens registrering, diariehantering, expediering av beslut och handlingar och vår officiella funktionsbrevlåda samt tillhörande ärenden.
Det innebär till exempel registrering av handlingar, hantering av inkommande och utgående ärenden och sekretessprövningar.
Du har en samordnande roll och driver utveckling kopplat till vår informationshantering och du är förvaltningens arkivsamordnare. I uppdraget ingår att kvalitetssäkra processerna inom dina kunskaps- och ansvarsområden samt att vara ett nära och proaktivt stöd till verksamheterna.
I handläggaruppdraget kommer andra administrativa förvaltningsövergripande ansvarsområden och uppgifter att ingå. Vi är på en spännande utvecklingsresa där du har möjlighet att bidra till att forma delar av tjänstens innehåll och där vi förväntar oss att du utvecklar befintliga strukturer och arbetssätt och effektiviserar med hjälp av digitala lösningar.
Du arbetar nära och tillsammans med förvaltningens nämndsekreterare och ledningssystemssamordnare inom områden som rör den politiska ärendehanteringen och det övergripande kvalitetsarbetet.
Du deltar i Region Hallands registratornätverk och samverkar och samarbetar med övriga registratorer för att utveckla och kvalitetssäkra våra gemensamma processer.
Arbetstiden är förlagd måndag-fredag, 08.00-16.30, med möjlighet till flextid.
Drygt 1300 medarbetare arbetar inom våra tre stora områden: Ambulanssjukvården Halland, Medicinsk diagnostik och Hälsa och funktionsstöd. Våra verksamheter spelar en avgörande roll för invånares hälsa någon gång under deras livstid. Vi finns där för långvariga vårdkontakter men också i ett akut läge.
I våra verksamheter får gravida par stöttning på Kvinnohälsovården, yngre invånare hjälp på sin väg in i vuxenlivet hos Ungdomsmottagningen, provtagningsenheter och scanningsprogram garanterar att invånarna får sin hälsostatus uppdaterad och invånarna får sjukvårdsrådgivning via 1177 på telefon. Dessutom tryggar vi sjukresor, habilitering, hjälpmedel och ambulanssjukvård.
Du kommer att ingå i Kvalitets- och utvecklingsavdelningen inom förvaltningens Lednings- och verksamhetsstöd (LOVS). Inom Kvalitet och Utveckling driver, kvalitetssäkrar och utvecklar vi lednings- och stödprocesser inom bland annat kommunikation, ledningssystem, informationshantering, patientsäkerhet, nämndsfrågor, hälsoinformatik och verksamhetsutveckling. Liksom övriga avdelningar inom LOVS samverkar och samarbetar vi i region- och förvaltningsgemensamma frågor och utgör en stödjande och rådgivande funktion till verksamheter och politisk ledning.
Inom LOVS ingår också HR-avdelningen, ekonomiavdelningen, verksamhetsmiljö samt chefläkare och förvaltningschef. Tillsammans är vi 30 personer som utgår från vårt kontor i Halmstad som vi delar med Hallands sjukhus och Närsjukvården.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en samhällsvetenskaplig högskoleutbildning eller annan lämplig utbildning relaterat till uppdraget, alternativt har utbildning och arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Du har goda kunskaper inom och tidigare erfarenheter av arbete med registrering, diarium, offentlig verksamhet, utlämnande av allmänna handlingar och sekretessprövningar. Vidare ser vi att du har kännedom om de lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och registratorns funktion och ansvar, särskilt offentlighets- och sekretesslagstiftning, förvaltnings- och kommunallag.
Vi ser även att du har goda kunskaper om att arbeta i ärende- och dokumenthanteringssystem. Meriterande om du har erfarenhet av ärendehanteringssystemet Platina.
Du är som person noggrann, strukturerad och utvecklingsdriven. Vi värdesätter nytänkande och effektivisering med hjälp av digitala lösningar samt förmåga att kunna ta fram rutiner och tillämpningsdokument för ditt område. Arbetet sker ofta i samspel med kollegor vilket kräver att du är lyhörd, har god kommunikations- och samarbetsförmåga, stor integritet samt tydlig förmåga till situationsanpassning.
För att säkerställa en god och säker kommunikation med kollegor, patienter/kunder och övriga kontakter ställer vi krav på goda kunskaper i svenska språket, tal som skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer planeras till v 41 och 42.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd i Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
