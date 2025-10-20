Driven och innovativ Lönechef till Sundbybergs stad
2025-10-20
Följ med på en spännande utvecklingsresa!
Sundbyberg är Sveriges minsta kommun till ytan, men också den mest tätbefolkade, en levande stad där människor, idéer och utveckling får ta plats.
HR-avdelningen i Sundbybergs stad har en avgörande roll för att skapa en attraktiv, hållbar och utvecklingsorienterad arbetsmiljö för stadens chefer och medarbetare.
Sundbybergs stads HR-avdelning befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Vi möter framtidens utmaningar genom att förnya våra processer, stärka styrningen och arbeta med effektiva och moderna metoder. Vårt fokus ligger på att skapa en hållbar arbetsmiljö och ett ledarskap som inspirerar, utvecklar och bidrar till att hela organisationen når sina mål. Här får du möjlighet att bidra till en HR-avdelning som är innovativ, framåtblickande och en drivande kraft för hela organisationens utveckling.Publiceringsdatum2025-10-20Om tjänsten
Vi söker en engagerad och nytänkande Lönechef som vill vara med och driva utvecklingen av stadens lönefunktion. Du har ett övergripande ansvar för det strategiska lönearbetet och leder arbetet med att digitalisera, förenkla och effektivisera löneprocesserna. Tillsammans med HR-chefen formar du framtidens HR-organisation och bidrar till att utveckla stadens lönebildning och årliga löneöversyn.
Du driver viktiga initiativ kopplade till kulturförändring, kompetensförsörjning och modernisering. Du arbetar nära ledning och medarbetare för att skapa en inkluderande och hållbar arbetsmiljö, och du utvecklar strategier som stärker engagemang och välmående. Du har också en nyckelroll i att säkerställa att löneenheten har rätt kompetens för framtiden, och att HR och Lön skapar mervärde för hela organisationen.
Ansvarsområden
Uppdraget kräver en kombination av strategisk överblick, operativ handlingskraft och förmåga att leda förändring och utveckling i en komplex organisation.
Huvudsakliga ansvarsområden:
• Leda och utveckla Löneenheten i enlighet med stadens strategier och mål.
• Utforma och implementera rutiner och arbetssätt som stödjer stadens verksamheter.
• Driva förändrings- och utvecklingsarbete inom Löneområdet, inklusive digitalisering av HR-avdelningen för mätbara förbättringar i organisationens prestanda och effektivitet.
• Ansvara för att säkerställa en attraktiv och hållbar arbetsplats.
• Säkerställa att arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal följs.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som Lönechef ser vi att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, HR eller liknande utbildning som arbetsgivaren finner lämplig.
• Gedigen erfarenhet av strategiskt lönearbete och god förståelse för lönesystem, gärna PersonecP.
• Förmåga att leda och utveckla lönefunktionen med fokus på digitalisering, förenkling och effektivisering av processer.
• Erfarenhet av att driva kulturförändring och skapa en arbetsmiljö präglad av öppenhet, samarbete och kontinuerlig förbättring.
• Kompetens att utveckla och implementera initiativ som stärker organisationskulturen och främjar medarbetares engagemang och välmående.
• Förmåga att kommunicera och förankra gemensamma värderingar i hela organisationen.
• Förståelse för HR:s och Löns påverkan på verksamheten och förmåga att bidra till utveckling av HR-processer och strategier.
• Förmåga att leda modernisering av löneprocesser och föreslå åtgärder som stärker ledar- och medarbetarupplevelsen.
• Erfarenhet av att driva digitaliseringsinitiativ som stödjer moderna och effektiva arbetsprocesser.
Meriterande:
Det är meriterande om du har erfarenhet av strategisk verksamhetsstyrning och om du drivit förändrings- och utvecklingsarbete.
Det är meriterande om du har erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning - att attrahera, behålla och utveckla medarbetare samt skapa ett hållbart arbetsliv.
Det är också meriterande om du har erfarenhet av att byggt upp strukturer och implementerat organisationsövergripande processer samt metodutveckling och systematisk uppföljning av processer.Dina personliga egenskaper
Som person är du en trygg och tydlig ledare som inspirerar och motiverar både medarbetare och chefer. Du har en kommunikativ och samarbetsinriktad stil, med förmåga att bygga relationer och skapa engagemang. Du är samarbetsorienterad och har en stark förmåga att förankra beslut på ett inkluderande sätt. Vidare är du är resultatdriven och utvecklingsorienterad, med vana att driva förändringsprocesser och arbeta mot uppsatta mål. Du har initiativkraft och förmåga att genomföra och slutföra projekt med fokus på utveckling. Du har ett strategiskt arbetssätt och en helhetssyn på lönefrågor, samtidigt som du kan balansera operativa och långsiktiga behov.
Du drivs av att utveckla andra, att låta medarbetare växa och att tillsammans skapa de bästa resultaten för staden. Du är vetgirig och håller dig uppdaterad inom området genom aktiv omvärldsbevakning och trendspaning. Du inger förtroende och har förmågan att föredra och förankra inriktningar och beslutsförslag både internt och externt.
Välkommen med din ansökan!
Vi ser gärna att du inkommer med din intresseanmälan så snart som möjligt, dock senast den 14 november 2025.
Du kan komma att bli ombedd att genomföra ett eller flera tester i denna rekrytering.
Bakgrundkontroll kommer att tillämpas.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Compass.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Compass konsulter Maria Lahne, maria.lahne@compass.se
, 072 888 60 07.
Vi har aktivt valt media för annonsering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.
