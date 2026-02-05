Driven och engagerad projektledare till CA consultadministration
CA consultadministration AB är ett konsultföretag som inriktar sig på att tillhandhålla tjänster till byggherrar och beställare inom byggbranschen. Exempel på tjänster som tillhandhålls är projekt-, projekterings- och byggledning, kontrollansvarig, entreprenadbesiktning, byggkalkylering, tekniska byggbeskrivningar, miljöledning samt informationstjänst.
Under mer än 50 år har CA byggt upp omfattande erfarenhet och skapat ett gott förtroende bland beställare och branschen i övrigt.
Företaget, som är medarbetarägt, har 35 anställda, och med kontor i Göteborg och Halmstad. CA leds av VD som tillsammans med områdesansvariga utgör företagets ledningsgrupp.
Om rollen som projektledare
Som projektledare hos CA ansvarar du för att byggprojekt hanteras på ett planerat och strukturerat sätt utifrån beställarens intentioner. Du leder projekten och drar upp riktlinjer för genomförande där laget skall formeras, målbilden fastställas och beställarens önskemål skall förverkligas. Till stöd i dina uppdrag kan resurser med fördel hämtas bland kollegorna på CA, vilka kan bidra med expertis inom byggekonomi, miljö, upphandling, entreprenadbesiktning och tekniska beskrivningar.
Som projektledare kan dina arbetsuppgifter till exempel vara:
• Projekteringsledning
• Byggledning
• Leda utredningar och programarbete
• Upphandling
• Ekonomistyrning
• Kvalitets- och miljöstyrning
• Kund-, brukar- och leverantörskontakter samt även kontakt med myndigheter
• Kontrollansvar enligt PBL
• Besiktning
Kanske vill du jobba med bara något eller några av ovanstående arbetsuppgifter, med flera delar eller utvecklas inom något av dem.
Tjänsten är placerad på vårt Halmstads-kontor.
Vem är du?
Du har minst 5-10 års praktisk bakgrund av projekt- och byggledning inom husbyggnad eller som projekt-/entreprenadingenjör. Erfarenhet av entreprenadjuridik och LOU är väsentligt. Du är organiserad och strukturerad med stort kundfokus och social kompetens.
Du har förståelse för projekt med hög teknisk komplexitet och har kapacitet att driva byggprocesser vad avser:
• att se helheten
• styra och leda
• tidsplanering
• vara förutseende
En viktig del i tjänsten handlar också om hantering samt framtagande av dokument varför god svenska i framför allt skrift är ett krav. På CA tror vi på nyttan av kunskapsöverföring mellan medarbetarna. Därför skall du vara öppen för att återföra dina erfarenheter och kunskaper från projekten till organisationen samt vara en lagspelare inom CA.
Det är meriterande om du har ett eget nätverk och kundbas, så att du dels kan få ta del av CA:s befintliga kunder, dels bidra till att CA:s kundbas breddas.
Det krävs att du har B-körkort samt tillgång till bil.
För fler frågor om tjänsten
