Opr-Finance AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-13Driven kundtjänstmedarbetare på deltid till OPR Finance ABVi på OPR Finance växer och vi letar just nu efter en kundtjänstmedarbetare till vårat team.Som kundtjänstmedarbetare på OPR-Finance AB kommer du främst att jobba med våra B2C produkter EverydayPlus, Fixza samt OPR-Privatlån.Här jobbar ett framåtlutat gäng kundstjänstmedarbetare som har roligt på jobbet, vi är ett företag som värdesätter våra anställda genom att ta väl hand om personal. Det är också en social arbetsplats som arrangerar mycket aktiviteter och för våra medarbetare och ger dem möjlighet att delta på olika event. Arbetet utgår från kontoret i en härlig ljus arbetsmiljö som är belägen Stockholms centralaste delar.Vi söker dig som......har arbetserfarenhet från serviceinriktat yrke och vana med att hantera kunder. Du är en lagspelare med en prestigelös och hjälpsam inställning. Du är arbetsam och ambitiös samt drivs av att utvecklas genom att lära dig nya saker. Du talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.Som person är du......snabb på tangenterna, effektiv och trivs med att stundtals arbeta i högt tempo. Att du är en driven lagspelare som vill utvecklas i en spännande bransch ser vi som en självklarhet. Vidare är det önskvärt att du har ett sinne för siffror och är en tydlig kommunikatör och bidrar med positiv energi.I arbetsuppgifterna ingår bland annat följande moment:På ett professionellt, kvalitetsmässigt och effektivt sätt hantera inkommande och utgående samtal till och från OPR-Finances kunder med bästa kundservice i fokus.Att genomföra de administrativa arbetsuppgifter som arbetet innehåller, exempelvis mail, chatt och posthantering.Att hantera ansökningar samt utbetalningar på ett noggrant och professionellt sätt.Att ha mycket god produktkunskap och kunna förmedla nödvändig information till kunder på ett professionellt och lättförståeligt sätt.ÖVRIG INFORMATIONStart: OmgåendeOmfattning: Deltid, provanställning tillämpasLön: TimlönPlacering: Centrala StockholmOB ersättning för kvällar, helger och röda dagarArbetstider:Helger, samt vid behov i veckodagarna.Vid behov så kan dessa tider utökas.Frågor gällande tjänsten är varmt välkomna till vår Team Leader, Emma på telefonnummer 070-979 94 66 eller via mejl emma.lundkvist@opr-finance.se . Selektering av CVn och intervjuer hålls löpande så visa ditt intresse för tjänsten redan idag. Sist men inte minst: Vi ser fram emot just din ansökan!2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-04-30Opr-Finance ABKungsbroplan 111227 STOCKHOLM5687696