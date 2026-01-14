Driven Gruppledare med tekniskt intresse
2026-01-14
APCOA expanderar i Region Öst och söker en Driven Gruppledare med tekniskt intresse!
Vill du vara med och utveckla framtidens parkeringslösningar? Är du en person som trivs med ansvar, gillar att arbeta nära människor och har ett intresse för teknik? Då är detta rollen för dig!
APCOA Sverige AB är en ledande aktör inom svensk parkeringsservice. Huvudverksamheten är inriktad på etablering och drift av parkeringsanläggningar. Vi är ca 300 medarbetare med närmare 1 400 parkerings- och övervakningsuppdrag i ett 20-tal städer i Sverige. APCOA Sverige AB tillhör APCOA Parking Holdings GmbH, Europas största parkeringskoncern med över 4 500 anställda. Läs mer om oss på www.apcoa.se
Som Gruppledare hos APCOA i Region Öst blir du en nyckelperson i vår operativa verksamhet. Du utgår från vårt kontor i Norrköping, men tjänsten innebär regelbundna resor inom regionen. Du leder ett team av parkeringsvakter och tekniker samt ansvarar för att arbetet utförs effektivt och med hög kvalitet. Rollen är både praktisk och administrativ - du är länken mellan medarbetarna och regionledningen.Arbetsuppgifter
Leda och coacha parkeringsvakter och tekniker i det dagliga arbetet.
Säkerställa att rutiner och kvalitetskrav följs.
Planera och fördela arbetsuppgifter.
Hantera tekniska frågor kopplade till parkeringssystem och utrustning.
Bidra till utveckling av verksamheten och processer.
Rapportera till Regionchef och samverka med andra gruppledare och platschefer.
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för teknik och vill utvecklas inom området.
Är strukturerad, kommunikativ och har god förmåga att motivera andra.
Har erfarenhet av ledarskap eller arbetsledning (meriterande men inget krav).
Är lösningsorienterad och trivs med varierande arbetsdagar.
Har god förståelse för ekonomisk styrning och budgetarbete.
Flytande svenska i tal och skrift och goda kunskaper i engelska.
God IT-vana och erfarenhet av administrativa system.
Har B-körkort (krav).
Vi erbjuder
En spännande roll i ett företag som växer och satsar på innovation.
Möjlighet att påverka och utveckla både dig själv och verksamheten.
En stimulerande arbetsmiljö med stort eget ansvar.
Vara en del av expansionen inom APCOA genom vår tekniska utveckling.
Tillgång till tjänstebil för resor inom regionen.
Lön enligt kollektivavtal och goda anställningsvillkor.Övrig information
Utökad bakgrundskontroll genomförs i samband med anställning.
Tjänsten är heltid med placering i Norrköping, men med resor inom Region Öst.
Region Öst består av Östergötland, Småland och delar av Södermanland.
För att en mer rättvis och effektiv rekrytering använder vi TengAi.
Du kommer i första steget att genomföra en interaktiv intervju med en digital avatar. Intervjun, som tar ca 20 minuter, är standardiserad och bedöms objektivt, helt utan påverkan av yttre faktorer. TengAi följer både EU:s AI-förordning och GDPR, vilket säkerställer att dina svar hanteras etiskt och lagenligt. Inbjudan kommer i ett separat mejl - genomför gärna intervjun snarast möjligt.
För tips och råd - http://tengai.io/kandidater
Kandidater som går vidare från TengAi kallas sedan till en vanlig intervju där vi ses på vårt regionkontor i Norrköping.
Intervjuer och urval sker löpande
Ansök redan idag och bli en del av APCOA - där vi tillsammans skapar smarta mobilitetslösningar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
