Driven Automationstekniker
2025-09-26
Har du ett stort intresse för felsökning, optimering och förbättringsarbete samt goda kunskaper inom automation? Ta chansen och blir en viktig del av vårt engagerade team inom Iggesunds bruk. Varmt välkommen med din ansökan!
Din nästa arbetsplats?
Iggesunds Bruk tillverkar världsledande kartong under varumärket Invercote och är en del av affärsområdet Holmen Board and Paper. Förpackningar av vår kvalitetskartong är en viktig del av köpupplevelsen för våra kunders kunder. Vi är en internationell och hållbar verksamhet med stora utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare. Vi värdesätter våra medarbetare och produkter högt. Hos oss jobbar idag omkring 800 medarbetare med en större produktionsenhet i Iggesund samt en mindre i Strömsbruk.
Holmen är ett företag som präglas av mod, engagemang och ansvar. Vi är övertygade om att dessa värderingar är nyckeln till vår framgång och att de hjälper oss att utvecklas som företag. Våra värderingar stöttar beteenden, prioriteringar och beslut varje dag. Hos oss på Iggesunds bruk arbetar vi med att förbättra och utveckla våra arbetsmetoder för att säkerställa kvalitet och hållbarhet.
Din framtida utmaning
Just nu söker vi automationstekniker till oss inom Iggesunds Bruk. Det är en viktig roll för att säkerställa hög driftsäkerhet i fabriken. I rollen som automationstekniker ansvarar du tillsammans med dina kollegor på avdelning X för automationsunderhållet på sektionens processutrustning och maskiner. Teamet består av x engagerade och kunniga personer var av y automationstekniker.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Praktiskt underhållsarbete och optimering av automationsutrustning.
• Upprättande av underhållsplaner och livscykelplaner.
• Analys av driftsäkerhet och utvärdering av effekten av utförda åtgärder.
• Identifiering av förbättringsområden samt förslag och genomförande av förbättringar.
• Omvärldsbevakning för att hålla dig uppdaterad inom den senaste tekniken på marknaden.
• Deltagande i investeringsprojekt och arbete med nyinstallationer
Du samverkar så väl med produktion som med underhåll och projekt.
För att lyckas i rollen
• Vi tror att du har en utbildning inom automation samt några års erfarenhet från liknande roll.
• Du har god kunskap inom flödes-, tryck-, temperatur- och koncentrationsmätning
• Meriterande är erfarenhet av styrsystem (Siemens S7, ABB Advant 450 eller 800XA) samt frekvensomriktare (ABB, Sitebase) och regler inom optimering.
Vi ser att du är en ansvarstagande person som gillar att ta initiativ och utvecklas i din yrkesroll. Du arbetar strukturerat och noggrant och bidrar med energi och engagemang i samarbeten. Du uppskattar att arbeta tillsammans med andra. Du har en prestigelös inställning kan hitta smarta lösningar för att nå gemensamma mål.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du det bästa av två världar. På Iggesunds Bruk arbetar du i en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra utveckling och förändring. Vi erbjuder dig ett mycket varierande, fritt och ansvarsfullt arbete. Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar.
Holmen präglas mycket av intern rörlighet, då du som medarbetare har stora möjligheter till utveckling inom företaget.
Detta är ett unikt tillfälle för dig som vill jobba i ett internationellt företag med utvecklande arbetsuppgifter, men ändå ser fördelar med att verka och bo på en mindre ort.
Vi utvärderar inkomna ansökningar löpande. Sista ansökningsdag 19 oktober. Varmt välkommen med din ansökan!
