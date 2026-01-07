Driv Din Tandläkarkarriär Framåt
Är du en passionerad tandläkare som söker nya utmaningar och vill utvecklas inom bland annat implantatkirurgi, protetik och tandreglering?
Vi på Älvsjö Tandvård befinner oss i ett spännande utvecklingsskede och söker en engagerad tandläkare som vill vara en del av vår framgångsresa. Vår klinik erbjuder dig inte bara en plats att arbeta på, utan en miljö där du kan växa och utveckla din kompetens med stöd av erfarna kollegor och modern teknik.
Hos oss kommer du att träffa patienter i alla åldrar med varierande vårdbehov, vilket ger dig möjlighet att använda hela din kunskap och samtidigt ständigt utmana dig själv. Du kommer att spela en central roll i vår kliniks utvecklingsarbete, och vi uppmuntrar aktivt våra medarbetare att bidra med idéer och förbättringsförslag.
Vi erbjuder en toppmodern, luftig klinik utrustad med den senaste tekniken som digital avtryckstagning, CBCT och tandreglering med aligners. Vår klinik ligger centralt i Älvsjö, precis vid pendeltågsstationen och i nära anslutning till vårdcentralen.
Vad vi söker hos dig:
Svensk tandläkarlegitimation.
Flytande svenska i tal och skrift.
En genuin passion för tandvård.
Erfarenhet och intresse för att arbeta med akuta fall.
En vilja att delegera arbetsuppgifter till tandsköterska.
En ambitiös och driven personlighet.
En social och positiv attityd.
God kommunikativ förmåga och stresstålighet.
Extra kompetens inom protetik eller ortodonti är meriterande.
Vi erbjuder:
Handledning på plats för att vidareutveckla dina färdigheter.
Ett stimulerande arbete där din kreativitet, empati och servicekänsla värdesätts.
En arbetsmiljö som främjar personlig och professionell utveckling.
Specifikationer:
Journalsystem: Muntra
Anslutna till Försäkringskassan
Avtal med SLL
Röntgenprogram: DentalEye
Panorama röntgen
CBCT
Digital skanning
Maskinell rensning: WaveOne
Tillgänglighetsanpassad för äldre, barnfamiljer, rullstolsburna mm
Välkommen att bli en del av Älvsjö Tandvårds dynamiska team där din ambition och kompetens kan blomstra! Skicka in din ansökan idag och ta nästa steg i din karriär.
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: ansokan@alvsjotandvard.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandläkare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Älvsjö Tandvård AB http://www.alvsjotandvard.se
Prästgårdsgränd 4
)
