Drifttekniker till vatten- och reningsverk
Säters kommun, VA och renhållningsenhet / Driftmaskinistjobb / Säter Visa alla driftmaskinistjobb i Säter
2025-08-15
, Hedemora
, Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande drifttekniker till vår enhet som arbetar med drift och underhåll av våra vatten- och reningsverk. Vi säkerställer produktion och distribution av dricksvatten och tar hand om spillvattnet från hela Säters kommun. Vi arbetar i nära samarbete med andra funktioner inom enheten såsom ledningsnät och projektledare. Vi har ett väl utbyggt drift- och övervakningssystem och arbetar kontinuerligt med att utveckla styr/regler och automatisering. Kommunen är i ett spännande läge med mycket förnyelse inom VA-infrastruktur.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete med samhällsviktig funktion
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning
Ett engagerat och kunnigt team
Trygg anställning med kollektivavtal och förmånerPubliceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Som drifttekniker ansvarar du för att våra anläggningar fungerar optimalt och uppfyller alla krav på kvalitet och miljö. Du kommer vara placerad på Säters reningsverk med arbetsområde över stora delar av kommunen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Driftövervakning och styrning av vattenverk och reningsverk
• Förebyggande och avhjälpande underhåll av teknisk utrustning
• Reparationer och felsökning vid driftstörningar
• Provtagning och uppföljning av processparametrar
• Dokumentation och rapportering i driftövervakningssystem
• Deltagande i beredskapstjänstgöring enligt schema
Tjänsten är säkerhetsklassadKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Teknisk utbildning inom VA, styr- och regler, mekanik eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av arbete inom VA-drift är meriterande
God datorvana och förmåga att arbeta i digitala system
B-körkort
Förmåga att arbeta både självständigt och i team Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272474". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säters kommun
(org.nr 212000-2247) Arbetsplats
Säters kommun, VA och renhållningsenhet Kontakt
Ansvarig VA-verk
Martin Henriksson 0225-55169 Jobbnummer
