Drifttekniker till Räddningstjänsten Skaraborg

Räddningstjänsten Skaraborg är ett kommunalförbund som består av kommunerna Skövde, Lidköping, Mariestad, Vara, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlborg, Essunga, Grästorp och Gullspång. Området har ca 190 000 invånare och en yta av ca 5 700 Km2. Som medarbetare hos oss är du en viktig del i att nå vårt mål som är att skapa säkerhet, trygghet och omtanke för de som bor och vistas i vårt område.
Organisationen består av en mängd olika funktioner och roller med olika kompetenser för att vi tillsammans ska utföra vårt uppdrag så effektivt som möjligt. Räddningstjänsten Skaraborg behöver därför ständigt både bygga, vidmakthålla och utveckla individers, gruppers och hela organisationens förmåga på alla nivåer i insatsorganisationen.
Är du en driven och engagerad person som vill dela din erfarenhet och kunskap med fullt fokus på att ständigt utveckla individer, grupp och organisation för ett säkrare samhälle?
Har du viljan för att utbilda, öva och driva utvecklingsprocesser? Då är du med stor sannolikhet den vi söker till vår utbildningsenhet.
Fokusuppgift för driftteknikern är primärt utbildningsservice vid Räddningstjänstens Övningsfält. Inom det utrymme som finns utöver detta skall teknikern stötta andra verksamheter inom avdelning Utbildning och Teknik.
I rollen som drifttekniker inom enheten kommer du att ha utbildningsservice vid intern övningsverksamhet samt externa kurser som primär arbetsuppgift. Du kommer att tillsammans med övriga medarbetare vara behjälplig vid framtagande av kurser, övningar och annan verksamhet vid fältet. Vidare så kommer du att kontinuerligt att arbeta med drift och underhållsarbete samt medverka till uppföljning och analys av övningsfältet samt övriga utbildningsplatser inom förbundet.
Du bidrar kontinuerligt att tillsammans med medarbetare att utbildningarna håller hög kvalité genom regelbunden uppföljning och utvärdering. Inom det utrymme som finns utöver detta skall teknikern stötta andra verksamheter inom avdelning Utbildning och Teknik.
En viktig del av arbetet är täta och utvecklande kontakter med våra kunder oavsett om de är interna eller externa. Arbetet kommer att vara självständigt, men en betydande del bygger på nära samarbete med övriga medarbetare inom enheten samt med andra funktioner/roller i vår organisation.
Du förväntas bidra tillsammans med dina kollegor till att utbildningarna håller hög kvalitet genom regelbunden uppföljning och utvärdering.
Du kommer att vara del av att vara med och bygga upp en modern, effektiv utbildningsorganisation inom Räddningstjänsten Skaraborg där du kommer att ha stort eget ansvar och förväntas lösa de utmaningar du ställs inför tillsammans med dina kollegor.
Hos oss blir du del av ett team som arbetar tätt tillsammans där vi har som ambition att alltid ligga i framkant och vara bland de bästa på vårt uppdrag i landet. Vi arbetar ständigt för att utveckla teamet, medarbetarna och verksamheten.
Tjänsten är placerad på övningsfältet i Hasslum i Skövde men tjänstgöring kan vid behov att komma att ske inom hela Räddningstjänsten Skaraborgs geografiska område.Kvalifikationer
Du är en driven, välorganiserad, strukturerad och lösningsorienterad person som verkar för att bidra till individer, gruppers och organisationens kunskap, förmåga och utveckling. Du vill vara med och bygga upp en modern effektiv utbildningsorganisation inom Räddningstjänsten Skaraborg i god samverkan med övriga avdelningar och enheter. Vi ser gärna att du har någon form av gymnasial utbildning med praktisk inriktning. Med ditt engagemang och ditt sätt bidrar du goda relationer och en god stämning. Vi ser att du har god förmåga att kommunicera, är noggrann och flexibel i ditt sätt agera samt besitter en god samarbetsförmåga och vilja att jobba i team. Vidare så vill vi att har en god förmåga till tempoväxling samt kan hantera snabbt uppkomna situationer utifrån ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Ett krav för tjänsten är att du innehar lägst C-körkort.
• Meriterande är om du har tidigare erfarenhet från räddningsarbete samt erfarenhet från utbildningsverksamhet.
• CE-behörighet är meriterande
Du besitter goda datakunskaper, främst i Officepaketet.
Du är tydlig i din kommunikation och kan förhålla dig objektivt till uppdraget oavsett motpart.
I det dagliga arbetet så kommer du att ha kontakt med många olika slags människor vilket innebär att du behöver ha en god förmåga att anpassa dina möten utifrån mottagarens perspektiv. Du kommer i din roll också att vara en viktig ambassadör för Räddningstjänsten Skaraborgs varumärke, där du förväntas att tydligt stå bakom vår värdegrund.
Vi arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.
Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
I ditt personliga brev vill vi att du beskriver i vilken utsträckning du möter kravprovfilen ovan. Vi vill också att du kort beskriver hur du skulle vilja arbeta för att utveckla övnings- och utbildningsverksamheten samt varför just du är rätt person för uppdraget.
Enhetschef Utbildning
Pär Hagbohm par.hagbohm@rtjskaraborg.se 010-1736358 Jobbnummer
