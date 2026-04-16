Drifttekniker till Botkyrka
Vill du arbeta i en varierad roll där du får ta stort eget ansvar och vara med och säkerställa driften av fastigheter i en samhällsviktig verksamhet? Nu söker vi två drifttekniker till uppdrag i Botkyrka.
Om tjänstenSom drifttekniker arbetar du brett med drift, tillsyn och underhåll av fastigheter. Du har en central roll där du ansvarar för kontakt med förvaltare, hyresgäster och entreprenörer, samtidigt som du säkerställer att fastigheterna fungerar optimalt i vardagen.
Du ingår i ett team tillsammans med andra tekniker och fastighetsskötare, där ni gemensamt ansvarar för att leverera hög kvalitet i enlighet med uppdrag och avtal. Rollen erbjuder en bra kombination av självständigt arbete och samarbete.
Arbetstider:
Måndag-torsdag 07:00-16:15
Fredag 07:00-13:30
Beredskap kan ingå var 6-8 vecka.
ArbetsuppgifterI rollen som drifttekniker kommer du bland annat att arbeta med:
Löpande drift, tillsyn och underhåll av fastigheter
Övervakning och analys av larm samt optimering i styrsystem
Felavhjälpande och förebyggande underhåll
Identifiera och planera underhållsåtgärder
Delta i driftmöten samt ha löpande kontakt med entreprenörer och beställare
Följa upp och analysera energi- och vattenförbrukning
Bidra med förbättringsförslag för att effektivisera och driftsäkra fastigheterna
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, lösningsorienterad och trivs i en roll med mycket ansvar. Du har en god förmåga att planera ditt arbete och är van att fatta egna beslut i din vardag.
Du är serviceinriktad, kommunikativ och trivs i en roll där du representerar verksamheten utåt. Samtidigt är du en lagspelare som bidrar till ett gott samarbete.
KravDriftteknikerutbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av drift och underhåll av fastigheter
Vana av att arbeta i styrsystem samt läsa av ritningar och larm
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
B-körkort
MeriterandeErfarenhet av energioptimering och styr & regler
Erfarenhet av arbete i komplexa fastigheter (t.ex. sjukhus, badhus, ishallar)
Kunskap inom SBA, brandlarm eller sprinkler
Erfarenhet av VVS, el eller bygg
Erfarenhet av CCTV/kamerasystemÖvrig information
Tjänsten kan innebära fysiskt arbete.
Du kommer att arbeta som konsult för oss på Adecco och startar med en provanställning. Detta är en vakant tjänst som kan sökas efter ett år för en fastanställning hos kund. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
Business Manager
Reem Amad Al Sadi Reem.AmadAlSadi@adecco.se Jobbnummer
9859589