Drifttekniker / Tekniker till Coromatic - Bravura Sverige AB - Elektronikjobb i Gävle

Bravura Sverige AB / Elektronikjobb / Gävle2020-08-26Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2020-08-26Coromatic gör det möjligt för företag och organisationer att driva sin verksamhet utan avbrott, oavsett tid på dygnet. De har drygt 530 anställda i Norden och har i dagsläget levererat lösningar och tjänster till företag i mer än 50 länder runtom i världen. Som Nordens ledande leverantör av lösningar för verksamhetskritisk infrastruktur, så kallade Critical Facilities Solutions, säkrar de tillgänglighet för kraftförsörjning och datakommunikation. Coromatic har ett heltäckande tjänsteerbjudande, där de tar fullt ansvar från strategi och design till integration, underhåll och drift av Critical Facilities Solutions. Deras expertkunskap omfattar kraft, kyla, nätverk, datakommunikation samt säkerhet.Coromatic söker nu drifttekniker då de har fått det spännande uppdraget att driva den operativa driften och underhållet av en av deras kunders nybyggda datacenter i Gävle.I rollen som drifttekniker ansvarar du för den dagliga operativa driften och servicen av anläggningen. Du är med från start i uppdraget och får i och med det chansen att påverka redan från din första arbetsdag. I rollen arbetar du med delar som elkraft, UPS, kyla och nätverk. Utöver det ingår att planera, utföra och vid behov leda service, underhåll, förändringar och installation i anläggningens tekniska infrastruktur.I och med att anläggningen är verksam dygnet runt kommer du arbeta i skift.Erfarenhet av att arbeta med kritisk verksamhet så som till exempel datacenter eller inom processindustriFlytande svenska och engelska i tal och skriftFör att trivas i rollen är du en självgående person som trivs när du får driva ditt eget arbete framåt. Du är strukturerad och noggrann samt har förmåga att skapa arbetsprocesser och rutiner på arbetsplatsen. Då du i rollen arbetar i team och på sikt arbetsleder trivs du i samarbete med andra samt är pedagogisk i den bemärkelsen att du kan anpassa din kommunikation till mottagaren. Slutligen är det viktigt att du är kvalitetsmedveten och är serviceinriktad som person.Övrig information:Start: Enligt överenskommelsePlats: GävleLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: drift, tekniker, drifttekniker, tekniker, elkraft, UPS, kyla, nätverk, GävleVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2020-08-31Bravura Sverige AB5334498