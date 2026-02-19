Drifttekniker Sandviken Energi
2026-02-19
Som drifttekniker hos oss får du ett varierat och viktigt uppdrag där du kombinerar drift, problemlösning och förbättringsarbete i våra anläggningar. Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans säkerställer att den dagliga driften fungerar tryggt och effektivt varje dag.
Vi värnar om att alla ska ha balans mellan arbete och fritid och som medarbetare hos oss kan du ta del av flera förmåner, så som möjlighet att träna i vårt eget gym, gratis massage sex gånger per år samt friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag.
I rollen som drifttekniker hos oss sköter du den dagliga driften av fastbränsleanläggningar i Storvik och Järbo samt service av fjärrvärmecentraler i Sandviken, Järbo och Storvik. Du analyserar störningar i produktionsanläggningarna samt tar fram förslag på förebyggande åtgärder. I rollen utför du beredning, planering och prioritering av ärenden som ska utföras.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
* Daglig tillsyn och underhåll av anläggningarna för ekonomisk och säker drift.
* Hantera akuta driftstörningar tillsammans med övrig personal och eventuella externa aktörer.
* Utvecklaoch förbättrar rutiner och instruktioner till processer och utbildar kollegor vid behov.
I tjänsten ingår även att supportera övriga grupper inom affärsområdet när behov finns. Dessa arbetsuppgifter består bland annat av byte av energimätare samt underhåll av fjärrvärmenätet och dess beståndsdelar.
Tjänsten innebär beredskapstjänstgöring var 4:e vecka (var 8:e vecka sommartid) enligt beredskapsschema. Beredskapstjänstgöringen innefattar både produktions- distributions- och kundanläggningar.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha en driftteknisk utbildning med inriktning kraft- och värmeteknik eller likvärdig utbildning. Är du certifierad drifttekniker enligt AFS 2023:11 är det meriterande men inte ett krav. Du behöver ha god kännedom om drift och underhåll av kraft/värmeverk.
Som person är du ansvarstagande och kan utföra riskanalyser tillsammans med kollegorna innan ni utför arbetsuppgifterna. Du har en god samarbetsförmåga och är prestigelös.
För tjänsten krävs det att du har B-körkort.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
ÖVRIGT
Välkommen att bidra till Sandviken Energis fortsatta utveckling!
Sandviken Energi AB är ett energibolag med verksamhet inom fjärrvärme, elnät, bredband, samt vatten och avlopp. Tillsammans är vi 110 medarbetare och omsätter cirka 500 miljoner kronor. Vårt arbete påverkar livet för alla i kommunen - det ställer höga krav på att vi erbjuder trygga, driftsäkra och prisvärda tjänster av hög kvalitet!
Vi är en trygg och stabil arbetsgivare som skapar samhällsnytta i Sandviken. Vi har fokus på säkerhet och hållbar arbetsmiljö - hos oss ska du kunna jobba ett helt arbetsliv utan att ta skada. Vi värnar om att alla medarbetare ska ha balans mellan arbete och fritid och vi arbetar aktivt med att skapa en trivsam och inkluderande arbetsplats. Vår värdegrund, som uttrycks i rubrikerna ansvarstagande, engagerade och öppna, lägger grunden för hur vårt arbete bedrivs och hur vi bemöter varandra och våra kunder.
Fackliga företrädare
Sveriges ingenjörer, Ledarna, Kommunal, Vision och Seko. Representanter nås på tfn 026-241600
