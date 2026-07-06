Drifttekniker med kyl certifikat Kategori 1
Skurups kommun, Skurupshem AB / Servicepersonaljobb / Skurup Visa alla servicepersonaljobb i Skurup
2026-07-06
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Skurupshem AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag med rötterna i den skånska myllan. Bolaget äger och förvaltar ca 800 bostäder, samt förskolor och gruppboenden i Skurups, Skivarp, Rydsgård, Abbekås och Slimminge. Skurupshem har även ett förvaltningsuppdrag av samhällsfastigheter (skolor, förskolor, äldreboenden, idrottshallar, bad) som tillhör Skurups Kommun och Skurup Kommunala AB.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Vi söker nu en drifttekniker med kylcertifikat Kategori 1 till vårt team med mycket fokus på samhällsfastigheter. Tjänsten innefattar att du har ansvar över ett antal fastigheter där du hanterar alla myndighetskrav som gäller för fastigheter .
Arbetstiden är förlagd mellan 7-16 mån-fre. Beredskap ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig med minst 5 års erfarenhet av kyltekniker, kunskap inom VVS och el, arbetat och är bekväm med fastighets tekniska system, har vana att arbeta självständigt och ansvarsfullt. Körkort är ett krav. Manuell växellåda är ett krav .
Det är meriterande om du har kunskaper inom Bas2, och Vitec Teknisk Förvaltning och Energiuppföljning, har el-behörighet, kyl-cert, och OVK behörighet.
Vi tror att du som person trivs i ett team men även att arbeta självständigt. Som person ser vi gärna att du är ansvarstagande, prestigelös, lösningsorienterad, noggrann och flexibel. Du ska ha ett ansvarsfullt och strukturerat arbetssätt. Du tar ansvar över dina arbetsuppgifter och är mån om att kvalitén är hög. Du är van vid att hålla deadlines och att hantera många olika ärenden samtidigt, med ett serviceinriktat arbetssätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-14 .
Arbetstid: Dagtid. Beredskap ingår i tjänsten
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurupshem AB samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Som en del av anställningsprocessen kommer arbetsgivaren ha önskemål om att slutkandidat uppvisar eget utdrag från belastningsregistret.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Inför rekryteringsarbetet har Skurupshem AB tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331854". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skurups Kommun
(org.nr 212000-1082)
Södra Kungsgatan 1 (visa karta
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274 35 SKURUP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skurups kommun, Skurupshem AB Kontakt
Fackliga kontaktpersoner nås över kommunens växel +46411536000 Jobbnummer
9992992