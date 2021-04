Drifttekniker med inriktning styr & regler - The We Select Company AB - Fastighetsskötarjobb i Göteborg

The We Select Company AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg2021-04-01Vill du arbeta i ett internationellt företag med stora utvecklingsmöjligheter? Trivs du med att arbeta i i ett engagerat team, där din kompetens och noggrannhet kommer att spela en avgörande roll? Har du kompetens inom styr & regler och är en lagspelare så kan detta vara jobbet för dig!Till vårt tekniska team söker vi en erfaren drifttekniker, som ska bidra till attvår kunds anläggning i Göteborgs hamnområde är i världsklass. Du kommer att arbeta i en miljö där kundengagemang och service är en central del av CBREs leverans gentemot kund. Tillsammans med dina kollegor kommer ni att ansvara för att upprätthålla och utveckla den tekniska infrastrukturen i kundens kritiska miljöer.CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence). Dessa värderingar har vi med i alla delar av vårt arbete och vi vill att det skall genomsyra allt vi gör liksom att du som medarbetare delar dem.Huvudsakliga arbetsuppgifter:Utföra daglig tillsyn och kvalitetssäkring samt service och underhåll på värme- och ventilationsanläggningarTillsammans med övriga medarbetare ansvara för service och underhåll på diverse teknisk utrustningVara första kontakt vid kritiska incidenter, utföra åtgärder samt dokumentera i enlighet med uppsatta rutinerSystemövervakning via monitorer.Vara en representant för CBRE gentemot kund samt ansvara för leverantörskontakter.Säkerställa att arbetet uppfyller alla myndighetskrav, lokala krav, kvalitetsnormer, hållbarhet och energieffektivitet.Säkerställa att underleverantörers samt egna arbetsuppgifter utförs enligt framtagna processer och rutiner i enlighet med CBRE:s miljö-, hälso- och säkerhetspolicy.Vi söker dig som har:Minst 5 års erfarenhet av arbete med teknisk drift av kontors- eller industrianläggningGod fastighetsteknisk kunskap inom HVAC, ventilation eller mekanikErfarenhet av BMS-system (fastighetsautomation) är meriterandeInom el ser vi gärna att du har allmän eller begränsad behörighet, dock ej kravGoda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftGoda datorkunskaper ifrån Microsoft Officepaket och gärna erfarenhet av underhållssystemB-KörkortI denna rekrytering fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker efter dig som har ett stort kundfokus, som är social och noggrann i ditt arbete. Du är handlingskraftig, en initiativtagare och van att självständigt ansvara för och lösa uppkomna problem. Framförallt värdesätter du att få arbeta tillsammans med engagerade och proaktiva kollegor. Du känner stolthet i ditt yrke och tar ansvar för din och teamets leverans.Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Göteborg och start efter överenskommelse.Vi erbjuder en omväxlande tjänst i en global organisation med stora utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med på den spännande tillväxtresa och förändringsprocess som företaget för närvarande genomgår. Vi är stolta över att LinkedIn 2017 utsåg CBRE till ett av världens 20 bolag där talanger helst vill arbeta och att Forbes 2018 valde ut CBRE till en av de bästa arbetsgivarna för kvinnor. CBRE har också blivit rankad #1 inom Real Estate i Fortune Magazines World's Most Admired Companies för 2019, vilket vi är mycket glada över. Vi tror att vårt medvetna arbete kring vår företagskultur och People Management bidragit till denna utnämning!Känns denna roll intressant, då är du varmt välkommen med din ansökan. Vi arbetar löpande med vårt urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, 2021-04-01Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta: Peter Arwidsson, Technical Manager, +46 722288930CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! Våra ca 100 000 anställda hjälper investerare, fastighetsägare och hyresgäster via våra cirka 530 kontor över hela världen och omsatte 2020 23,8 miljarder dollar. CBRE Global Workplace Solutions (GWS) är ett affärsområde inom CBRE som levererar integrerade tjänster inom facilities management, projekt och rådgivning.2021-04-01Sista dag att ansöka är 2021-04-19The We Select Company AB5670810