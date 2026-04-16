Drifttekniker med elkompetens
Vill du bli en del av ett sammansvetsat team och arbeta med drift, underhåll och teknik i fastigheter i en roll där din elkompetens är en viktig del av helheten? Då kan det här vara jobbet för dig! Vi söker nu en Drifttekniker till region Dalarna. Välkommen med din ansökan!
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är trygga, välskötta och energieffektiva - då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan. Vi leder vägen mot en smartare morgondag och i det uppdraget behövs du.
Om tjänstenSom drifttekniker hos oss får du en varierad vardag där du arbetar med den dagliga driften av fastigheter och säkerställer att tekniska systemen fungerar optimalt. Du jobbar inom ett varierat och utmanade fastighetsbestånd mot våra kommersiella kunder så som exempelvis Hushagen och Jernhusen.
El är en stor och viktig del av arbetet, där du arbetar med felsökning, service, underhåll och enklare installationer av elanläggningar. Det kan handla om allt från att byta komponenter och åtgärda fel till att installera enklare utrustning eller stötta vid mindre elprojekt. Vi ser därför att du har erfarenhet och kompetens inom el och känner dig trygg i att arbeta självständigt inom området.
Rollen är i övrigt bred och du kommer i kontakt med alla teknikområden. Du arbetar löpande med att identifiera förbättringar i driften och bidrar till energieffektivisering och hållbara lösningar för våra kunder
Arbetet är till stor del självständigt, men du ingår i ett team som utgår från Borlänge där ni samarbetar nära och stöttar varandra vid behov.
Om digVi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en ansvarstagande och flexibel person som trivs i ett självständigt arbete med stort eget ansvar. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt, är strukturerad och har god förmåga att planera och slutföra dina uppgifter.
Som person är du social, kommunikativ och har ett starkt kundfokus. Du är lyhörd, förtroendeingivande och bidrar till ett gott samarbete i teamet.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av service och felsökning inom el
Erfarenhet av drift- och servicearbete inom fastighet
Vana att läsa el-scheman och arbeta självständigt
Eftergymnasial utbildning inom teknik/fastighetsdrift (YH) eller motsvarande erfarenhet
God teknisk förståelse och problemlösningsförmåga
Mycket god svenska i tal och skrift
B-körkort
Därför ska Du välja Luotea
Våra kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom Facility Management. På Luotea får du jobba med härliga kollegor som har olika erfarenheter och kompetenser, vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea.
Med vår mångfald kompletterar vi, och lär av varandra, för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden gemenskap, kompetens och arbetsglädje - och det är vi stolta över. Vi erbjuder också:
Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
Förmånligt pensionsprogram
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens genom kompetensutveckling
Vi är mycket stolta över vårt hållbarhetsarbete - läs mer om hur Luotea arbetar med frågor inom hållbarhet här: https://www.luotea.com/sv-se/hallbarhet
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl. Bakgrundskontroll kan komma att genomföras på slutkandidat. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta driftchef Anders Westman, anders.westman@luotea.com
, 076 761 48 55.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luotea FM AB
(org.nr 556473-2260)
Cirkelgatan 16 (visa karta
)
781 72 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luotea FM Kontakt
Rekryterare
Sara Widforss sara.widforss@luotea.com 0702016050 Jobbnummer
9857886