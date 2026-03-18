Drifttekniker ledningsnät till Österlen VA
Österlen VA AB / Driftmaskinistjobb / Simrishamn Visa alla driftmaskinistjobb i Simrishamn
2026-03-18
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Österlen VA AB i Simrishamn
, Tomelilla
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra verklig skillnad i samhället? Vi söker en engagerad och prestigelös drifttekniker som vill bidra till att säkerställa en trygg och hållbar vattenförsörjning för våra invånare.
Hos oss får du en varierad roll där du arbetar praktiskt med drift och underhåll av ledningsnätet samtidigt som du är delaktig i att utveckla verksamheten framåt.
Österlen VA är ett driftsbolag med fokus på målstyrning, utveckling, teknik och miljö. Vi engagerar oss även i forskning kring nya tekniker och modeller för framtidens hållbara vatten- och avloppshantering.Publiceringsdatum2026-03-18Arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att arbeta med drift, underhåll och förnyelse av va-ledningssystemet i Simrishamns och Tomelilla kommun. Arbetet är varierande och omfattar både planerade och akuta insatser, där olika utmaningar uppstår från dag till dag.
Arbetet innefattar bland annat:
* drift, underhåll och felavhjälpning av va-ledningsnätet (dricks-, spill- och dagvatten)
* planerade och akuta insatser i ledningsnätet
* utredning av driftstörningar och kapacitetsproblem
* beställning och uppföljning av entreprenörer (t ex spolning och filmning)
* medverkan i projekt som tekniskt stöd inom ledningsnät
* anslutningskontroller samt arbete med ventiler och ledningsfunktioner
* dokumentation och arbete i va-system (VA-banken) samt viss administration
Beredskapstjänstgöring kan ingå i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en lyhörd lagspelare med god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du har ett engagemang för att ta till dig och dela information, vilket bidrar till en stabil drift och ett gott samarbete i verksamheten.
Tjänsten innebär mycket kontakt med kunder, vilket ställer krav på ett professionellt och serviceinriktat bemötande samt god kommunikationsförmåga.
Arbetet sker till stor del utomhus och kan vara fysiskt krävande, vilket förutsätter god fysisk förmåga och att du trivs med praktiskt arbete. Du är en problemlösare med praktisk erfarenhet och förmåga att analysera orsaker till samt åtgärda driftstörningar i ledningsnätet.
Vid perioder med hög arbetsbelastning behöver du kunna prioritera och hantera flera ärenden samtidigt på ett strukturerat sätt.Kvalifikationer
* God datorvana
* God förmåga att kommunicera och dokumentera på svenska
* B-körkort
Meriterande:
* BE- eller B96-körkort
* Utbildningar som Arbete på väg, Heta arbeten, ESA och Schakta säkert
* Driftteknikerutbildning från yrkeshögskola eller motsvarande
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Österlen VA AB
(org.nr 559244-4029), https://osterlenva.se/ Arbetsplats
Österlen VA Kontakt
Avdelningschef Rörnät
Martin Nilsson martin.nilsson@osterlenva.se Jobbnummer
9805092