Drifttekniker IT-system
2026-04-24
IT/OT
Hos Uppsala Vatten är IT en förutsättning för att vi ska kunna leverera samhällsviktiga tjänster som dricksvatten, avloppsrening, biogas och avfallshantering. Våra system är avgörande för att verksamheten ska fungera - och du blir en viktig del i att säkerställa att de gör det, varje dag.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där digitalisering och moderna IT-lösningar står i fokus. Här får du arbeta nära både teknik och verksamhet, i en roll där du bidrar till stabil drift, hög tillgänglighet och en trygg IT-miljö.
Som drifttekniker IT-system blir du en del av IT-sektionen och IT-driftsgruppen, som består av cirka 25 medarbetare. Du arbetar i ett team om 7 personer tillsammans med ytterligare en drifttekniker och rapporterar till IT-driftschef.
Du utgår från våra lokaler i Librobäck i Uppsala, med möjlighet till visst distansarbete utifrån verksamhetens behov.
Rollen är operativ och varierad, med fokus på drift, stabilitet och löpande förbättringar av vår IT-miljö.
Du arbetar nära den dagliga driften och är en viktig del i att säkerställa att våra system fungerar stabilt och effektivt.
Du kommer bland annat att:
• Drifta, övervaka och underhålla servrar och applikationer
• Felsöka, ge support och hantera driftstörningar
• Installera mjukvara och genomföra säkerhetsuppdateringar
• Hantera konto- och behörighetsadministration
• Arbeta med backup och återställning
• Underhålla och utveckla teknisk dokumentation
• Bidra till att förbättra och optimera IT-miljön utifrån prestanda och säkerhetKvalifikationer
Vi söker dig som har en god teknisk grund och trivs i en roll där du får kombinera problemlösning, struktur och samarbete.
Du har minst tre års aktuell och dokumenterad erfarenhet av arbete med IT-system och support, samt en god förståelse för ITIL och IT-förvaltning (t.ex. PM3).
Du har erfarenhet och goda kunskaper inom:
• Windows Server och Active Directory
Samt grundläggande kunskaper inom IT-säkerhet, MS SQL, M365 och nätverk.
Du är van att arbeta strukturerat och dokumenterat i ärendehanteringssystem, och har en god förmåga att prioritera, hålla en hög servicenivå och lösa problem effektivt. Du arbetar självständigt men trivs i samarbete med andra, och har lätt för att kommunicera och skapa förståelse i olika sammanhang.
Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift. B-körkort (manuell) är ett krav.
Meriterande är kunskap inom exempelvis VMware, Linux, Veeam, SCCM, SCOM, MS SQL och M365.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tror att du är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att få saker att fungera - både tekniskt och i samarbetet med andra. Hos oss är våra värderingar viktiga - vi är lyhörda, framsynta och nyfikna, och vi hoppas att du känner igen dig i det.Så ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-05-17. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail.
För mer information om tjänsten kontakta
Rekryterande chef Mikael Sundén, IT-driftschef: mikael.sunden@uppsalavatten.se
Ansvarig rekryterare Therese Näs, HR partner: Therese.nas@uppsalavatten.se
Vi hanterar rekryteringsprocessen internt och undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Uppsala Vatten tillämpar 6 månaders provanställning.
Om Uppsala Vatten
Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt. Vi bidrar till ett cirkulärt Uppsala.
Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Läs mer på Om oss | uppsalavatten.se
Här hittar du information om våra förmåner Våra förmåner | Uppsala vatten
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
