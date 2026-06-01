Drifttekniker
Randstad AB / Elektronikjobb / Uppsala Visa alla elektronikjobb i Uppsala
2026-06-01
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Är du en skicklig tekniker som brinner för felsökning och vill ansvara för driften av komplexa anläggningssystem? Vi söker nu en drifttekniker för ett långsiktigt konsultuppdrag via oss på Randstad till läkemedelsföretag i Uppsala. Här blir du en del av ett sammansvetsat och högpresterande team!
Om rollen
I rollen som Drifttekniker får du ett övergripande ansvar för fabrikens "skal och väggar" samt anläggningens försörjningssystem. Du arbetar proaktivt med reparationer, planerat underhåll och montering för att säkerställa en tillförlitlig och kostnadseffektiv drift.
Arbetet är förlagt till 2-skift.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Drift & Underhåll: Utföra montering, reparationer och proaktivt underhåll av försörjnings- och anläggningsutrustning.
Systemansvar: Upprätthålla tillförlitlig drift av försörjningssystem såsom HVAC (värme, ventilation, AC), rent vatten (WFI/purified water), tryckluft, kyl- och gassystem, avloppsrening och ånggenerering.
Felsökning: Genomföra grundläggande felsökning och enklare reparationer på tillhörande utrustning och kontrollsystem.
Digital Övervakning: Övervaka systemprestanda och drift via automatiserade styrsystem som BMS (Building Management System), UMS och EMS.
Säkerhetsrutiner: Samordna systemavstängningar med underhållsteamet och utföra Lock out Tag out (bryt och lås) i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter.
Fältarbete: Utföra loggning i fält, provanalyser och rutinmässiga driftsaktiviteter samt hålla tekniska områden i gott och städat skick.
Kvalitetssäkring: Arbeta i strikt enlighet med ISO-standarder, GMP samt gällande interna rutiner och kvalitetspolicys.Profil
Vi söker dig som är en naturlig problemlösare och som är metodisk och skolad i felsökning. Du analyserar situationen och tar ansvar för att hitta lösningen. Säkerhet och noggrannhet är dina ledord. Som person är du självständig men har samtidigt en mycket god social och kommunikativ förmåga, då du kommer att samverka mycket med andra funktioner och ingå i en sammansvetsad grupp.Kvalifikationer
Erfarenhet av liknande system (t.ex. från processindustri)
Praktisk erfarenhet av att montera isär pumpar, membran och byta packningar.
Grundläggande förståelse för HVAC, vattenrening och ångsystem.
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska samt grundläggande engelska.
Meriterande:
Erfarenhet av Heta arbeten
Tidigare erfarenhet av arbete i en reglerad miljö (GMP/ISO)
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag via Randstad, men vår kund ser detta som en långsiktig satsning. Målet är att du börjar hos oss där du har möjlighet till en vidare anställning hos kund. Som konsult hos Randstad är du anställd av oss och jobbar ute hos vår kund. Vi erbjuder kollektivavtal, friskvårdsbidrag, företagshälsovård och försäkringar. Du får även rabatter på träningskort och möjligheter att bredda din kompetens genom varierande uppdrag. Vi erbjuder en stöttande arbetsmiljö där du utvecklas och bygger ett starkt CV.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Drift & Underhåll: Utföra montering, reparationer och proaktivt underhåll av försörjnings- och anläggningsutrustning.
Systemansvar: Upprätthålla tillförlitlig drift av försörjningssystem såsom HVAC (värme, ventilation, AC), rent vatten (WFI/purified water), tryckluft, kyl- och gassystem, avloppsrening och ånggenerering.
Felsökning: Genomföra grundläggande felsökning och enklare reparationer på tillhörande utrustning och kontrollsystem.
Digital Övervakning: Övervaka systemprestanda och drift via automatiserade styrsystem som BMS (Building Management System), UMS och EMS.
Säkerhetsrutiner: Samordna systemavstängningar med underhållsteamet och utföra Lock out Tag out (bryt och lås) i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter.
Fältarbete: Utföra loggning i fält, provanalyser och rutinmässiga driftsaktiviteter samt hålla tekniska områden i gott och städat skick.
Kvalitetssäkring: Arbeta i strikt enlighet med ISO-standarder, GMP samt gällande interna rutiner och kvalitetspolicys.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en naturlig problemlösare och som är metodisk och skolad i felsökning. Du analyserar situationen och tar ansvar för att hitta lösningen. Säkerhet och noggrannhet är dina ledord.Som person är du självständig men har samtidigt en mycket god social och kommunikativ förmåga, då du kommer att samverka mycket med andra funktioner och ingå i en sammansvetsad grupp.Kvalifikationer
Erfarenhet av liknande system (t.ex. från processindustri)
Praktisk erfarenhet av att montera isär pumpar, membran och byta packningar.
Grundläggande förståelse för HVAC, vattenrening och ångsystem.
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska samt grundläggande engelska.
Meriterande:
Erfarenhet av Heta arbeten
Tidigare erfarenhet av arbete i en reglerad miljö (GMP/ISO)Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/65c28109-88d0-406a-9179-c55e1e0f5337
Seminariegatan 21 (visa karta
)
752 28 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9939330