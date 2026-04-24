2026-04-24
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet. Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss.
Nu söker vi drifttekniker till vår verksamhet i Borlänge
Som drifttekniker på Riksbyggen kommer du att vara en av dem som arbetar närmast kunden. Arbetet är omväxlande, socialt och du arbetar självständigt med stor frihet att på egen hand lösa, de utmaningar du ställs inför i ditt arbete.
Hos oss gör du skillnad
Som drifttekniker arbetar du främst med drifttekniska frågor och ansvarar för drift och skötsel av fastigheternas tekniska system. Du kommer att arbeta i så väl bostads- som kommersiella fastigheter. I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga reparationer och kontroller av fastigheternas värme- och ventilationssystem, styr- och reglerteknik samt övrig fastighetsrelaterad teknik och du uppmuntras att komma med egna förslag och idéer på åtgärder. I rollen som drifttekniker kommer det vara stort fokus på energieffektivisering och genom ditt arbete kommer du bidra till mer hållbara fastigheter.
Exempel på arbetsuppgifter:
Tillsyn och skötsel på plats av fastigheternas tekniska system
Utföra injustering av ventilation i lägenheter.
Vara med och utföra OVK.
Utföra service på värme-, kyl-, ventilations-, samt styr- och reglersystem
Hantera periodiskt serviceschema
Utföra luft- och temperaturmätningar hos våra kunder
Felsökning av värme-, varmvatten- och ventilationsproblem hos våra kunder
Reparations- och underhållsåtgärder i drifttekniska system
Beredskapstjänstgöring kan bli aktuellt
Daglig kommunikation med kunder, verksamhet, kollegor och leverantörer
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Du har gymnasieutbildning med teknisk inriktning eller relevant arbetslivserfarenhet. En bred fastighetsteknisk kompetens genom flera års relevant arbetslivserfarenhet från värme och- ventilationssystem, styr och- reglerteknik är en förutsättning för arbetet. Det är meriterande om du är OVK -certifierad. Då arbetet innebär mycket kundkontakter förstår du vikten av att vara serviceinriktad och kunna samarbeta och samverka med andra och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du är driven och målinriktad, har en god förmåga att se och möta kunders behov, interna såväl som externa. Att agera professionellt och kundorienterat är avgörande för denna tjänst. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten kräver B-körkort, placeringsort är Borlänge men arbete på andra orter i marknadsområdet kan förekomma. Riksbyggen ser mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Vid frågor kontakta gruppchef Ida Wallgren, epost: ida.x.wallgren@riksbyggen.se
Din ansökan skickar du till oss via http://www.riksbyggen.se/
under Lediga jobb, sista ansökningsdag 31 maj 2026. Urvalsprocessen sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum, så sök redan idag.Publiceringsdatum2026-04-24Övrig information
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.Klicka https://youtu.be/8iiv5V-tjcg?si=XwP3dJxkXaiCSsvL
om du är nyfiken på Riksbyggen.Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksbyggen ekonomisk förening
784 44 BORLÄNGE
För detta jobb krävs körkort.
