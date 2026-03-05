Drifttekniker
2026-03-05
Vi är Balder. Vi vill ju påstå att vi inte är som alla andra fastighetsbolag. Att vi vågar utmana branschens gamla sanningar. Att man visst kan ha en bredd av bostäder, kommersiellt och hotell och såväl bygga nytt som att utveckla det vi redan har. Eftersom vi äger fastigheterna slipper du jaga timmar och tänka på fakturering, i stället kan du fokusera på driften och att fastigheterna är i toppskick.
Nu söker vi en drifttekniker till Stockholm!
Din roll Som drifttekniker ansvarar du för den dagliga driften av våra kommersiella fastigheter i Stockholm syd. Du arbetar både självständigt och i team med förebyggande och felavhjälpande underhåll, optimering av tekniska system och energieffektivisering.
Arbetet innebär bland annat:
Drift, felsökning och optimering av värme, kyla, ventilation och styrsystem.
Byten av ställdon, styrventiler, givare, pumpar och andra tekniska komponenter.
Energiuppföljning och förslag på förbättringsåtgärder.
Kontakt med hyresgäster, entreprenörer och kollegor i driftteamet.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av teknisk fastighetsdrift, gärna inom kommersiella fastigheter.
Har god kunskap om VVS- och ventilationssystem, och förstår hur systemen hänger ihop.
Är lösningsorienterad, analytisk och har ett öga för energieffektivisering.
Är social och trivs i mötet med hyresgäster, entreprenörer och kollegor.
Har erfarenhet eller intresse för styr- och reglerteknik (starkt meriterande).
Har B-körkort (krav).
Meriterande är även erfarenhet inom el och kyla samt språkkunskaper utöver svenska.
Ansökan. Låter detta som en tjänst för dig? Skicka då in din ansökan redan idag eftersom vi arbetar med löpande urval. Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning, med arbete på plats fem dagar i veckan. Om du vill veta mer om rollen eller rekryteringsprocessen kan du kontakta rekryterare Matina Khosravian via matina.khosravian@balder.se
.
När du har skickat in din ansökan kommer du få ett mejl med en länk till våra rekryteringstester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten. Vi önskar inget personligt brev, däremot att du svarar på våra urvalsfrågor.
Hjärtligt välkommen att bli en del av oss!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fastighets AB Balder
(org.nr 556525-6905), https://karriar.balder.se
Tulegatan 2A (visa karta
)
113 58 STOCKHOLM Jobbnummer
9778253