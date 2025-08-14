Drifttekniker
Köpings Bostads AB, Förvaltning/fastighetsskötsel / Fastighetsskötarjobb / Köping Visa alla fastighetsskötarjobb i Köping
2025-08-14
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Köpings Bostads AB, Förvaltning/fastighetsskötsel i Köping
Köpings Bostadsaktiebolag grundades 1917 som AB Smålägenheter i Köping och har sedan dess bedrivit verksamhet på orten. Vi har en bred variation av bostäder och kan erbjuda olika typer av boende i flerbostadshus och markbostäder i olika storlekar. I vårt bestånd finns också olika typer av lokaler, både i mindre affärscentra och i butiker, källarlokaler samt förråd.
Vi arbetar för att erbjuda våra hyresgäster ett hållbart och tryggt boende präglat av omtanke och framtidstro. Våra värdeord är: trevlig, trovärdig, tillgänglig och tydlig.Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Som drifttekniker spelar du en nyckelroll i att säkerställa att våra fastigheters tekniska system fungerar optimalt och lever upp till både beställares krav och kunders förväntningar. Du arbetar med energi- och driftövervakning, utför service, identifierar och åtgärdar avvikelser samt genomför förebyggande och avhjälpande underhåll.
I nära samarbete med drifttekniker, tekniska förvaltare och fastighetsskötare i våra kundteam bidrar du med din expertis i en dynamisk och varierande roll. Arbetet är självständigt och ger dig stor frihet att lösa utmaningar på egen hand, med ett betydande ansvar för att leverera hög kvalitet och hållbara lösningar.
* Tillsyn och skötsel av fastigheternas tekniska system.
* Utföra service på el, värme, ventilation samt hantera tillhörande styr- och reglersystem.
* Anmäla avvikelser till fastighetens förvaltare.
* Beakta att alla arbeten sker efter gällande myndighetskrav.
* Larmhantering.
* Säkerställa den digitala mätaravläsningen av vatten, el och värme. Delaktig i analysering av värden tillsammans med energicontroller.
* Utföra systematiskt brandskyddsarbete på aktuella byggnadsdelar.
* Tilläggsarbeten från beställare.
* Administration t ex kundrapportering, energistatistik och arbetsorderhanteringKvalifikationer
Vi söker dig med teknisk utbildning och gedigen kunskap inom värme, ventilation och styr- och reglerteknik, eller motsvarande erfarenhet av drifttekniska arbetsuppgifter. Har du grundläggande el-kunskaper för felsökning eller kännedom om gällande myndighetskrav är det ett stort plus. Du är en social och engagerad lagspelare som bygger förtroendefulla relationer med både kunder och kollegor. Med stark problemlösningsförmåga och ett affärsmässigt förhållningssätt tar du dig an uppgifter självständigt och effektivt. Du brinner för att leverera förstklassig service, agerar alltid professionellt och vill bidra till en hållbar framtid genom att minska energiförbrukning och miljöpåverkan. Goda IT-kunskaper och förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift är ett krav. Tjänsten kräver B-körkort och är baserad i Köping, med möjlighet till arbete på andra orter i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272305". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Köpings Bostads AB
(org.nr 556014-9758) Arbetsplats
Köpings Bostads AB, Förvaltning/fastighetsskötsel Kontakt
Teknisk chef
Peter Johansson 0221-250 12 Jobbnummer
9459192