Drifttekniker - Trollhättan
Har du erfarenhet som drifttekniker och vill ha ett stimulerande arbete i ett varierat fastighetsbestånd? Då kan du vara vår nästa Drifttekniker till Trollhättan. Välkommen med din ansökan!
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är trygga, välskötta och energieffektiva - då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan. Vi leder vägen mot en smartare morgondag och i det uppdraget behövs du. Publiceringsdatum2026-04-16Om tjänsten
I rollen som drifttekniker hos oss får du ett stimulerande och omväxlande arbete där du verkligen gör skillnad. Du tar stort eget ansvar och arbetar nära våra kunder för att snabbt avhjälpa fel, lösa tekniska utmaningar och säkerställa att fastigheter fungerar optimalt. Du kommer främst att arbeta med större kommersiella fastighetsägare och ett varierat fastighetsbestånd, vilket ger dig en vardag fylld av nya situationer och utvecklingsmöjligheter.
Vi söker dig som har ett prestigelöst förhållningssätt och trivs med att hantera allt från mindre åtgärder till mer komplexa driftproblem. Du blir en del av ett litet, sammansvetsat team där olika kompetenser kompletterar varandra, och där ni tillsammans ansvarar för att skapa en trygg och stabil drift genom ett välplanerat och förebyggande underhållsarbete. Har du dessutom kompetens inom VVS eller el ser vi det som ett stort plus.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:
Självständigt kunna genomföra tillsyn, skötsel och underhåll på samtliga objekt inom fastigheterna
Hjälpa hyresgästen med beställningar och felsökning
Beredskap kan förekomma i tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som är serviceinriktad, självgående och trivs med att möta människor i din vardag. Vidare är du är en person med tekniskt intresse och förmåga till samarbete - både med interna och externa parter. Du trivs med att ta eget ansvar, är noggrann och ser gärna till helheten när du arbetar.
För att lyckas i rollen behöver du
Yrkeshögskola om minst 1,5 år motsvarande 300 YH-poäng alternativt motsvarande 400 YH-poäng med inritning teknik eller fastighetsdrift
Erfarenhet av drift och servicearbete inom fastighet
God teknisk kunskap och problemlösningsförmåga med intresse för mekanik/EL/VVS
Behärska svenska mycket väl, både i tal och skrift
God datorvana och administrativ förmåga då all rapportering sker digitalt via handdator
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av VVS eller el
Heta arbeten
Liftkort
Fastighetsdrift
Därför ska Du välja Luotea
Våra kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom Facility Management. På Luotea får du jobba med härliga kollegor som har olika erfarenheter och kompetenser, vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea.
Med vår mångfald kompletterar vi, och lär av varandra, för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden gemenskap, kompetens och arbetsglädje - och det är vi stolta över. Vi erbjuder också:
Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
Förmånligt pensionsprogram
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens genom kompetensutveckling Så ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail. Som en del av vår rekryteringsprocess kan bakgrundkontroll på slutkandidat komma att genomföras. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta driftchef Jimmy Tell via mail på jimmy.tell@luotea.com
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luotea FM AB
(org.nr 556473-2260)
461 38 TROLLHÄTTAN
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luotea FM Kontakt
Rekryterare
Sara Widforss sara.widforss@luotea.com 0702016050
