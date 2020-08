Drifttekniker - Technical Assistance Center (TAC) - sökes till I - Iver Väst AB - Supportteknikerjobb i Örebro

Iver Väst AB / Supportteknikerjobb / Örebro2020-08-24Vi på Iver siktar på och planerar för att tredubbla företaget under de kommande åren och söker efter nya talanger och kollegor som vill vara en del av vår nya gemensamma resa! Nu söker vi en Drifttekniker som vill bli en del av Iver och som vill vara med och bidra till bättre IT-lösningar som gör skillnad för våra kunder! Låter detta som du? Läs vidare nedan och sök tjänsten som Drifttekniker redan idag!Huvudsakliga arbetsuppgifterVårt uppdrag är att sköta driften av våra kunders system, stora som små. Här kommer du, tillsammans med dina kollegor, att arbeta nära kunderna med allt från stora till små uppdrag. Som drifttekniker har du och ditt team, ansvar för en bestämd grupp återkommande kunder. Du får därför möjligheten att bygga nära relationer med dina kunder och din absoluta strävan är att de alltid ska känna sig trygga med oss. Tillsammans säkerställer ni att våra tjänster uppfyller kundernas behov, samtidigt som ni ständigt arbetar för att förbättra dem. Under drift- och uppföljningsmöten stämmer ni av leveransen med kunden och föreslår eventuella förbättringar som ni sedan ansvarar för att driva vidare.Din bakgrund och profilVi söker dig som har erfarenhet inom nedan områden:Windows Server/KlientAD och GPOOffice 365 och AzureRDS och CitrixÖvervakningOm du har kunskap och/eller erfarenhet av följande är det meriterande:ITILNätverkLinuxVill du ta dig an utvecklande uppdrag där du arbetar med den senaste tekniken ihop med professionella och ambitiösa arbetskollegor så tar du kontakt med oss omedelbart!Sök till oss!Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Iver eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald. Önskad start är snarast eller enligt överenskommelse med placeringsort i Örebro.Skicka in din ansökan redan idag!Varför ska du välja Iver?Hos Iver får du arbeta med den absolut senaste tekniken och du har stora möjligheter att utvecklas och själv forma din framtid. Kamratskap, kontinuerlig utbildning och stimulerande uppdrag ingår som en naturlig del i arbetet hos oss. I rollen som drifttekniker hamnar du i ett team med stort driv och höga ambitioner som alltid gör sitt yttersta för att göra kunderna nöjda. Ditt team leds av en gruppledare med goda ledarskaps- och drifterfarenheter - som finns där för att ni som team, och du som individ, ska kunna vara den bästa versionen av dig själv och leverera det som förväntas!Läs mer om Iver på iver.seVaraktighet, arbetstidHeltid Enligt överenskommelse2020-08-24Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-13Iver Väst AB5331597